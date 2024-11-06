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Регион
6 ноября, 14:29

Оставшегося сиротой медвежонка Потапыча привезли с Камчатки в Москву

Камчатский медвежонок. Фото © Telegram / Светалана Радионова

Камчатский медвежонок. Фото © Telegram / Светалана Радионова

В Москву прилетел медвежонок Потапыч, который жил на Камчатке. Сиротка 5 ноября приземлился в столице и прошёл все необходимые ветеринарные контроли.

Медвежонка сироту привезли с Камчатки в Москву. Обложка © Telegram / Шереметьево

По данным Telegram «Шереметьево», пушистого гостя с Камчатки приняли сотрудники «Москва Карго». Они пожелали Потапычу «здоровья, долгих лет жизни и быстрейшей адаптации к новому дому».

Ещё один камчатский медвежонок потерял маму, малыш не отходит от неё ни на шаг
Ещё один камчатский медвежонок потерял маму, малыш не отходит от неё ни на шаг

Ранее Life.ru рассказывал, что потерявший маму камчатский медвежонок обретёт новый дом. На Камчатке косолапый прибился к вахтовикам, однако после окончания смены следить за ним стало некому, поэтому волонтёры из подмосковного парка львов «Земля Прайда» совместно с директором Московского зоопарка Светланой Акуловой решили спасти его и доставить косолапого в Москву. Напомним, медведь остался один, потому что его мать насмерть сбил автомобиль. Life.ru опубликовал душераздирающее видео, на котором малыш сидит возле мёртвой медведицы и тыкает в неё мокрым носом в попытках разбудить.

Наталья Афонина
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