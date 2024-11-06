Оставшегося сиротой медвежонка Потапыча привезли с Камчатки в Москву

Ещё один камчатский медвежонок потерял маму, малыш не отходит от неё ни на шаг

Ещё один камчатский медвежонок потерял маму, малыш не отходит от неё ни на шаг

Ранее Life.ru рассказывал, что потерявший маму камчатский медвежонок обретёт новый дом. На Камчатке косолапый прибился к вахтовикам, однако после окончания смены следить за ним стало некому, поэтому волонтёры из подмосковного парка львов «Земля Прайда» совместно с директором Московского зоопарка Светланой Акуловой решили спасти его и доставить косолапого в Москву. Напомним, медведь остался один, потому что его мать насмерть сбил автомобиль. Life.ru опубликовал душераздирающее видео, на котором малыш сидит возле мёртвой медведицы и тыкает в неё мокрым носом в попытках разбудить.