Оставшегося сиротой медвежонка Потапыча привезли с Камчатки в Москву
Камчатский медвежонок. Фото © Telegram / Светалана Радионова
В Москву прилетел медвежонок Потапыч, который жил на Камчатке. Сиротка 5 ноября приземлился в столице и прошёл все необходимые ветеринарные контроли.
Медвежонка сироту привезли с Камчатки в Москву. Обложка © Telegram / Шереметьево
По данным Telegram «Шереметьево», пушистого гостя с Камчатки приняли сотрудники «Москва Карго». Они пожелали Потапычу «здоровья, долгих лет жизни и быстрейшей адаптации к новому дому».
Ранее Life.ru рассказывал, что потерявший маму камчатский медвежонок обретёт новый дом. На Камчатке косолапый прибился к вахтовикам, однако после окончания смены следить за ним стало некому, поэтому волонтёры из подмосковного парка львов «Земля Прайда» совместно с директором Московского зоопарка Светланой Акуловой решили спасти его и доставить косолапого в Москву. Напомним, медведь остался один, потому что его мать насмерть сбил автомобиль. Life.ru опубликовал душераздирающее видео, на котором малыш сидит возле мёртвой медведицы и тыкает в неё мокрым носом в попытках разбудить.