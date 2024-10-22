Потерявший маму камчатский медвежонок обретёт новый дом

На Камчатке медвежонок прибился к вахтовикам, однако после окончания смены следить за ним стало некому, поэтому волонтёры из подмосковного парка львов «Земля Прайда» совместно с директором Московского зоопарка Светланой Акуловой решили спасти его и доставить косолапого в Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Медвежонок-сирота с Камчатки. Видео © Telegram / «Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА»

«Этот медвежонок никому не нужен — многие «бегают» за той дикой медведицей (не ориентированной на человека), у которой сбили маму. Но она дикая, она не хочет видеть людей. А этот мишутка в плане медийности не интересен, но только этому — как раз жизненно необходима наша помощь, без человека он теперь не сможет — он перешёл грань страха, которая отделяет его от людей», — говорится в сообщении.

Спасатели организовали экспедицию и скооперировались с Акуловой, которая выделила специальную клетку для авиаперевозки медведя. Рейс волонтёров переносили несколько раз, появлялись разные трудности. Тем не менее накануне вылет всё же состоялся. До места жительства косолапого не проложено дорог, поэтому энтузиастам предстоит решить немало проблем.

Также парк опубликовал милое видео с медвежонком, где «Потапыч чешет пузико» после плотного обеда.