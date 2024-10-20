Превышает полномочия: Убившего и расчленившего медвежонка под Пензой лесничего требуют уволить
SHOT: Лесничего, убившего медвежонка под Пензой, требуют отстранить от работы
Лесничего из Пензенской области, застрелившего истощённого медвежонка, требуют отстранить от работы. Об этом сообщает SHOT.
Лесничий, убивший медведя. Фото © SHOT
Медвежонка убил 46-летний инспектор по охране диких животных Александр К. По словам очевидцев, в злополучный день он приехал в село Устье на своём Land Cruiser с личным оружием и вовсе не собирался ловить животное. Как рассказали местные, Александр часто ведёт себя непрофессионально и превышает свои обязанности. Мужчина, как утверждают жители, большой любитель охоты.
В полиции сообщили, что зверя расчленили. Трофейную голову хотели повесить на стену. После скандала её так и не нашли. Тело погибшего животного на экспертизе.
Поступок лесничего осудила группа охотников Пензенской области. Они хотят положить конец беспределу и готовятся писать обращение на имя министра лесхоза. Охотники уверяют, что по закону Александр не имел права производить стрельбу в населённом пункте, к тому же убитый бурый медвежонок — вид, находящийся под угрозой исчезновения, он был внесён в Красную книгу Пензенской области ещё в 2005 году. Горе-охотника требуют отстранить от работы, также хотят, чтобы его действиям дали справедливую оценку.
Ранее Life.ru рассказывал, что истощённого медвежонка застрелили в Пензенской области. Местные жители утверждают, что он не представлял опасности. По их словам, зверёк не кидался и даже не трогал кур, которые бродили от него в нескольких метрах. В этот момент приехал лесничий, который спешно отогнал людей и, по их словам, пять раз выстрелил из охотничьего ружья в малютку.
SHOT