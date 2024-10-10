За осиротевшем камчатским мишкой выстроилась очередь из приютов
Московский зоопарк заявил о готовности приютить осиротевшего камчатского мишку
Оставшийся без мамы камчатский медвежонок может стать обитателем Московского зоопарка в случае необходимости. О готовности приютить сироту заявила директор зверинца Светлана Акулова.
По словам президента Евро-азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, камчатские активисты заверили её, что косолапому уже нашли новый дом. Им станет реабилитационный центр «Альфа» в Екатеринбурге. Московский зоопарк в свою очередь вызвался быть на подстраховке.
«В случае отказа от медведя Московский зоопарк готов принять его», — написала Акулова.
Медвежонок рядом с телом сбитой на трассе мамы. Видео © Telegram / Масс Медиа Камчатка
Напомним, что маму медвежонка сбила машина. На опубликованных в Сети душераздирающих кадрах видно, как малыш пытается разбудить родительницу и не отходит от неё ни на шаг. Позднее животное обнаружили на дороге в 100 километрах от места ДТП. Не исключено, что сирот может быть больше.
Telegram / Масс Медиа Камчатка