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9 октября, 23:36

За осиротевшем камчатским мишкой выстроилась очередь из приютов

Московский зоопарк заявил о готовности приютить осиротевшего камчатского мишку

Оставшийся без мамы камчатский медвежонок может стать обитателем Московского зоопарка в случае необходимости. О готовности приютить сироту заявила директор зверинца Светлана Акулова.

По словам президента Евро-азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, камчатские активисты заверили её, что косолапому уже нашли новый дом. Им станет реабилитационный центр «Альфа» в Екатеринбурге. Московский зоопарк в свою очередь вызвался быть на подстраховке.

«В случае отказа от медведя Московский зоопарк готов принять его», — написала Акулова.

Медвежонок рядом с телом сбитой на трассе мамы. Видео © Telegram / Масс Медиа Камчатка

В Иркутской области три автомобиля попали в ДТП из-за мёртвого медведя на дороге
В Иркутской области три автомобиля попали в ДТП из-за мёртвого медведя на дороге

Напомним, что маму медвежонка сбила машина. На опубликованных в Сети душераздирающих кадрах видно, как малыш пытается разбудить родительницу и не отходит от неё ни на шаг. Позднее животное обнаружили на дороге в 100 километрах от места ДТП. Не исключено, что сирот может быть больше.

Обложка ©

Telegram / Масс Медиа Камчатка

Илья Пушкарев
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