За осиротевшем камчатским мишкой выстроилась очередь из приютов

Оставшийся без мамы камчатский медвежонок может стать обитателем Московского зоопарка в случае необходимости. О готовности приютить сироту заявила директор зверинца Светлана Акулова.

По словам президента Евро-азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, камчатские активисты заверили её, что косолапому уже нашли новый дом. Им станет реабилитационный центр «Альфа» в Екатеринбурге. Московский зоопарк в свою очередь вызвался быть на подстраховке.