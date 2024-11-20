В США медведи пробрались на военную базу и съели армейские пайки

На военной базе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной возле Анкориджа, штат Аляска, произошел инцидент. Несколько медведей пробрались на территорию и устроили настоящий разгром. Об этом сообщает издание Task & Purpose.

Животные проникли на склад через приоткрытую дверь и обнаружили запасы сухих армейских пайков. Медведи быстро распотрошили упаковки и съели часть содержимого, оставив после себя только пустые коробки. Однако их приключения на этом не закончились. Хищники добрались до гаража, где стоял грузовик с продовольствием. Один из медведей был застигнут врасплох. «Войдя в здание, офицеры заметили черного медведя в одной из военных машин», — рассказал Эрин Итон, пресс-секретарь военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Но животное успело сбежать в лес до прибытия военных.

Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у сотрудников базы. Во-первых, существует риск, что медведи вернутся, ведь теперь они знают, где находится источник пищи. А это может нарушить их ежегодный график спячки. Во-вторых, возникает беспокойство относительно здоровья животных: в армейских пайках содержались такие продукты и предметы, как жевательная резинка и химические нагревательные элементы, которые могут нанести вред организму медведей.

Военные планируют принять меры для предотвращения повторных визитов медведей и защиты здоровья животных. Среди возможных решений рассматривается улучшение системы безопасности складов и гаражей, а также установка дополнительных запирающих механизмов на двери.

«Это очень серьезная проблема, и обычно она заканчивается тем, что медведя усыпляют», — считает Кори Стэнторф, биолог из Аляскинского департамента рыболовства и дичи в районе Анкориджа.