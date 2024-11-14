«Медведь» напал на авто в Лос-Анджелесе, но с него быстро спустили шкуру и отправили в тюрьму

Четыре человека решили обмануть страховую компанию в Лос-Анджелесе. Им так хотелось получить выплату за разрушенное авто, что друзья переоделись в костюм медведя и сами напали на свою же машину. Историю обмана опубликовали на сайте департамента страхования Калифорнии.

Четверо мужчин переоделись в костюм бурого медведя, которого не видели в Южной Калифорнии уже больше века. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ cadeptofinsurance

Рубен Тамразян, Арарат Чиркинян, Ваге Мурадханян и Альфия Цукерман сообщили своим страховщикам, что на их машины Mercedes и Rolls Royce напал косолапый. Видео компания также предоставила. Планировалось, что им выплатят компенсацию в размере 140 тысяч долларов, но детективы по борьбе с мошенничеством департамента страхования пригласили биолога.

Специалиста очень смутил бурый медведь, которого, как оказалось, в Южной Калифорнии не видели уже больше века. Тогда департамент и заподозрил неладное. В доме аферистов провели обыск и нашли того самого косолапого, правда, лишь костюм от него. Задержанным уже предъявили обвинения в мошенничестве со страховкой и сговоре.