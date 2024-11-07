В Петропавловске-Камчатском отстрелили медведя, вышедшего к школе и детсаду
Медведя заметили вблизи детского сада и школы в Петропавловске-Камчатском. К месту происшествия выехал охотовед, сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю.
Всё произошло в районе Садового переулка 10/1. Спустя 40 минут в ведомстве уточнили, что медведь был отстрелен.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Иркутской области три автомобиля попали в ДТП из-за мёртвого медведя на дороге. Первым на труп хищника наехал водитель Lifan, от чего потерял управление и съехал в кювет.
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