В Петропавловске-Камчатском отстрелили медведя, вышедшего к школе и детсаду

Медведя заметили вблизи детского сада и школы в Петропавловске-Камчатском. К месту происшествия выехал охотовед, сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю.

Всё произошло в районе Садового переулка 10/1. Спустя 40 минут в ведомстве уточнили, что медведь был отстрелен.