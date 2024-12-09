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9 декабря, 09:38

Утащил в овраг: Медведь-шатун загрыз руководителя предприятия на Камчатке

Медведь-шатун растерзал руководителя предприятия на Камчатке

В Карагинском районе Камчатки медведь-шатун растерзал местного жителя. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. По его данным, погибший работал в АО «Сибирский горно-металлургический альянс».

«Человек погиб от полученных травм. Медведь отстрелен. Компетентные органы ведут свою работу по выяснению обстоятельств», — написал Лебедев в соцсети «Вконтакте».

По данным телеканала РЕН ТВ, погибшим является 46-летний мужчина, занимавший должность гендиректора золотодобывающего предприятия «Сигма -К». Косолапый схватил мужчину прямо у здания комбината и утащил в овраг. Услышав крики о помощи, другие люди, находившиеся поблизости, поспешили на помощь, однако, к сожалению, было уже поздно.

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Shutterstock / FOTODOM / ArCaLu

Мария Любицкая
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