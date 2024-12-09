Утащил в овраг: Медведь-шатун загрыз руководителя предприятия на Камчатке
Медведь-шатун растерзал руководителя предприятия на Камчатке
В Карагинском районе Камчатки медведь-шатун растерзал местного жителя. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. По его данным, погибший работал в АО «Сибирский горно-металлургический альянс».
«Человек погиб от полученных травм. Медведь отстрелен. Компетентные органы ведут свою работу по выяснению обстоятельств», — написал Лебедев в соцсети «Вконтакте».
По данным телеканала РЕН ТВ, погибшим является 46-летний мужчина, занимавший должность гендиректора золотодобывающего предприятия «Сигма -К». Косолапый схватил мужчину прямо у здания комбината и утащил в овраг. Услышав крики о помощи, другие люди, находившиеся поблизости, поспешили на помощь, однако, к сожалению, было уже поздно.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Иркутской области три машины попали в ДТП из-за мёртвого медведя на дороге. Первым на труп хищника наехал водитель Lifan, от чего потерял управление и съехал в кювет.
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