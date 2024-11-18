Чума и бунты в Европе, расцвет социализма в РФ: Раскрыты пророчества Нострадамуса и Ванги на 2025 год
Ванга предсказала опустошение Европы и возрождение России в 2025 году
Болгарская провидица Ванга. Фото © Кадр из видео YouTube / ТЕОРИЯ ВСЕГО
Подходит к концу 2024 год, который многие предсказатели называли годом кармы. И это действительно так: некоторые смогли завершить свои дела, которые долгое время висели в воздухе, а другие получили по заслугам. Впереди нас ждёт не менее значимый и сложный 2025-й. По предсказаниям Нострадамуса и Ванги, он принесёт с собой не только трудности, но и великие свершения, пишет РИА «ФедералПресс».
Нострадамус — предсказания на 2025 год
Французский астролог говорил, что в 2025 году Европа будет охвачена войной. Экономику ослабят бунты и протесты, в некоторых странах ситуация будет напоминать гражданскую войну. Кроме того, ЕС будет втянут в большой кровопролитный внешний конфликт. Ситуацию усугубит «чума», которая станет опаснее всех врагов, вместе взятых. Также Нострадамус предсказывал европейцам массовое переселение народов и множество проблем в связи с этим. Возможно, речь шла о мигрантах из Ближнего Востока и Африки.
Тем временем для России должно наступить золотое время. Астролог писал, что страну ждут великие испытания, после которых она станет духовным центром всего мира и достигнет высот в экономике, промышленности и медицине. В РФ появится множество гениальных учёных и изобретателей, которые поднимут страну на небывалый технологический уровень.
Ванга — предсказания на 2025 год
Пророчества Ванги во многом совпадали с видениями Нострадамуса. Как и французский астролог, болгарская провидица говорила об опустошении Европы из-за военного конфликта, болезней и стихийных бедствий. В свою очередь, Россия возродится и станет могущественной страной.
Она говорила, что именно российские учёные создадут лекарство от рака и других серьёзных болезней, а изобретатели сделают прорыв в области технологий. По словам Ванги, Россия может вернуться к социалистической модели управления, которая будет более справедливой и эффективной, чем западная.
Также провидица предвидела создание союза, лидером которого окажется РФ. В него могут войти многие государства мира. Похоже, Ванга предсказывала образование БРИКС, которое сейчас активно развивается и становится противовесом западным альянсам и союзам.
Ранее стало известно, что Боливия приняла предложение стать страной – партнёром БРИКС. Аналогичный статус официально получила Белоруссия. Тем временем министр торговли Турции Омер Болат заявил, что республика получила предложение о статусе страны – партнёра БРИКС. По его мнению, такое сближение с объединением принесёт государству весомую выгоду. Индонезия, Малайзия и Таиланд также стали партнёрами БРИКС. Колумбия проявляет заинтересованность в присоединении к БРИКС. Страны-участники считают, что альтернативная точка зрения всегда важна.