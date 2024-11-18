Чума и бунты в Европе, расцвет социализма в РФ: Раскрыты пророчества Нострадамуса и Ванги на 2025 год

Подходит к концу 2024 год, который многие предсказатели называли годом кармы. И это действительно так: некоторые смогли завершить свои дела, которые долгое время висели в воздухе, а другие получили по заслугам. Впереди нас ждёт не менее значимый и сложный 2025-й. По предсказаниям Нострадамуса и Ванги, он принесёт с собой не только трудности, но и великие свершения, пишет РИА «ФедералПресс».

Нострадамус — предсказания на 2025 год

Французский астролог говорил, что в 2025 году Европа будет охвачена войной. Экономику ослабят бунты и протесты, в некоторых странах ситуация будет напоминать гражданскую войну. Кроме того, ЕС будет втянут в большой кровопролитный внешний конфликт. Ситуацию усугубит «чума», которая станет опаснее всех врагов, вместе взятых. Также Нострадамус предсказывал европейцам массовое переселение народов и множество проблем в связи с этим. Возможно, речь шла о мигрантах из Ближнего Востока и Африки.

Тем временем для России должно наступить золотое время. Астролог писал, что страну ждут великие испытания, после которых она станет духовным центром всего мира и достигнет высот в экономике, промышленности и медицине. В РФ появится множество гениальных учёных и изобретателей, которые поднимут страну на небывалый технологический уровень.

Ванга — предсказания на 2025 год

Пророчества Ванги во многом совпадали с видениями Нострадамуса. Как и французский астролог, болгарская провидица говорила об опустошении Европы из-за военного конфликта, болезней и стихийных бедствий. В свою очередь, Россия возродится и станет могущественной страной.

Она говорила, что именно российские учёные создадут лекарство от рака и других серьёзных болезней, а изобретатели сделают прорыв в области технологий. По словам Ванги, Россия может вернуться к социалистической модели управления, которая будет более справедливой и эффективной, чем западная.