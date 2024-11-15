Колумбия намерена присоединиться к БРИКС через переговоры с Россией
Колумбия проявляет заинтересованность в присоединении к БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луис Хильберто Мурильо в интервью газете «Известия». По его словам, официальная Богота с вниманием следит за развитием событий внутри этого объединения.
«Колумбия с интересом на это смотрит, да, конечно», – отметил министр, отвечая на вопрос о возможном участии в БРИКС.
Он подчеркнул, что объединение представляет собой альтернативную точку зрения, и это важно для стран, стремящихся к новым экономическим возможностям. В поисках путей для улучшения внутренней финансовой ситуации Богота обращает внимание на такое сотрудничество.
Мурильо сообщил, что в рамках подготовки к возможному партнёрству министр экономики Колумбии Рикардо Бонийя уже встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. В настоящее время продолжаются активные переговоры, и Колумбия намерена продолжить обсуждения с российским руководством.
Ранее Боливия приняла предложение стать страной – партнёром БРИКС. Об этом сообщила глава МИД страны Селинда Соса на конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку. Аналогичный статус официально получила Белоруссия. Ещё 5 ноября президент Александр Лукашенко написал российскому коллеге письмо, в котором заявил о готовности присоединиться к объединению. Тем временем министр торговли Турции Омер Болат заявил, что республика получила предложение о статусе страны – партнёра БРИКС. По его мнению, такое сближение с объединением принесёт государству весомую выгоду.
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