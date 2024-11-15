Колумбия намерена присоединиться к БРИКС через переговоры с Россией

Колумбия проявляет заинтересованность в присоединении к БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луис Хильберто Мурильо в интервью газете «Известия». По его словам, официальная Богота с вниманием следит за развитием событий внутри этого объединения.

«Колумбия с интересом на это смотрит, да, конечно», – отметил министр, отвечая на вопрос о возможном участии в БРИКС.

Он подчеркнул, что объединение представляет собой альтернативную точку зрения, и это важно для стран, стремящихся к новым экономическим возможностям. В поисках путей для улучшения внутренней финансовой ситуации Богота обращает внимание на такое сотрудничество.