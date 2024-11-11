Белоруссия официально стала страной — партнёром БРИКС, сообщили журналистам в пресс-службе МИД Союзной республики. Ещё 5 ноября президент Александр Лукашенко написал своему российскому коллеге письмо, в котором заявил о готовности присоединиться к объединению. Это — обязательная часть согласованной членами процедуры получения статуса.