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Регион
11 ноября, 10:02

Белоруссия официально стала страной — партнёром БРИКС

Белоруссия официально стала страной — партнёром БРИКС, сообщили журналистам в пресс-службе МИД Союзной республики. Ещё 5 ноября президент Александр Лукашенко написал своему российскому коллеге письмо, в котором заявил о готовности присоединиться к объединению. Это — обязательная часть согласованной членами процедуры получения статуса.

«Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС», — сказал собеседник ТАСС.

Ещё одна страна получила приглашение стать страной-партнёром БРИКС
Ещё одна страна получила приглашение стать страной-партнёром БРИКС

Напомним, в МИД Ирана — нового члена БРИКС — сообщали, что объединение приняло решение наделять новые государства статусом партнёров. Александр Лукашенко сообщал, что Белоруссия получала приглашение.

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Shutterstock / FOTODOM / webhobbit

Матвей Константинов
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