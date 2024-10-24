Лукашенко заявил, что Белоруссия стала государством-партнёром БРИКС

Белоруссия стала государством-партнёром в БРИКС. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко на полях саммита объединения в Казани.

«Мы стали партнёрами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — сказал белорусский лидер в интервью газете «Известия».

Он добавил, по итогам саммита в Казани статус партнёров БРИКС получили «12 или 13 государств», включая Белоруссию.