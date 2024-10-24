МИД Ирана: БРИКС присвоит статус партнёра, а не участника заявителям на членство
Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани. Обложка © Life.ru
По решению лидеров стран БРИКС во время саммита в Казани в объединение на данный момент не будут приниматься новые участники. Они смогут получить лишь статус партнёров, подавших заявку на членство. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его слова приводит агентство IRNA.
«Лидеры стран-членов БРИКС на саммите в Казани, отвечая на запрос 30-35 государств на членство в этом объединении, решили пока не добавлять новых членов к этой группе, а присоединить ряд стран (к БРИКС — прим. Life.ru) как партнёров», — сказал он.
Иран в этом году принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена объединения впервые.
Напомним, саммит БРИКС в Казани начался 22 октября и продлится до 24 октября. Ранее сообщалось о прибытии президента Боливии Луиса Арсе для участия в мероприятии. Прямо сейчас в Татарстане проходит пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».