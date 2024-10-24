МИД Ирана: БРИКС присвоит статус партнёра, а не участника заявителям на членство

По решению лидеров стран БРИКС во время саммита в Казани в объединение на данный момент не будут приниматься новые участники. Они смогут получить лишь статус партнёров, подавших заявку на членство. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его слова приводит агентство IRNA.

«Лидеры стран-членов БРИКС на саммите в Казани, отвечая на запрос 30-35 государств на членство в этом объединении, решили пока не добавлять новых членов к этой группе, а присоединить ряд стран (к БРИКС — прим. Life.ru) как партнёров», — сказал он.