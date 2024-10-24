Президент Боливии Арсе обсудит с Путиным ядерную энергетику на саммите БРИКС
Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Обложка © Telegram / Luis Arce Catacora
Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС и встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Арсе сообщил в своем телеграм-канале, отметив, что его главной задачей на саммите является достижение важных результатов для народа Боливии.
Встреча Арсе и Путина запланирована на четверг. По информации агентства ABI, боливийский лидер планирует обсудить с российским коллегой сотрудничество в сфере ядерной энергетики и образования, а также продолжить диалог по действующим литиевым контрактам. Также на повестке стоит перспектива вступления Боливии в БРИКС, о чём власти страны заявили ещё в июне прошлого года.
Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. В рамках мероприятия Владимир Путин провёл встречи с мировыми лидерами, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда и других. 23 октября прошло заседание XVI саммита БРИКС в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. Примечательно, что некоторые страны выбрали участие в саммите БРИКС вместо встречи глав государств Содружества.