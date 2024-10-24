Президент Боливии Арсе обсудит с Путиным ядерную энергетику на саммите БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС и встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Арсе сообщил в своем телеграм-канале, отметив, что его главной задачей на саммите является достижение важных результатов для народа Боливии.

Встреча Арсе и Путина запланирована на четверг. По информации агентства ABI, боливийский лидер планирует обсудить с российским коллегой сотрудничество в сфере ядерной энергетики и образования, а также продолжить диалог по действующим литиевым контрактам. Также на повестке стоит перспектива вступления Боливии в БРИКС, о чём власти страны заявили ещё в июне прошлого года.