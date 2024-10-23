Путин на саммите БРИКС встретился с премьер-министром Эфиопии

Глава государства Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в рамках второго дня саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Это первая встреча российского лидера с премьером Эфиопии в этом году. Прежде они виделись в июле прошлого года, когда Абий Ахмед приезжал в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка.

Напомним, БРИКС в Казани стартовал 22 октября. За это время у Владимира Путина состоялись встречи с многими мировыми лидерами, в том числе председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими. Сегодня состоялось заседание XVI саммита БРИКС, как в узком, так и в расширенном форматах, функции председателя в них выполнял президент РФ. По итогу лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Казани. Кремль опубликовал её полный текст.