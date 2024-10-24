Союзники Лондона выбрали саммит БРИКС вместо встречи глав стран Содружества
Telegraph: Индия и ЮАР предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Великобритании
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса предпочли отправиться на саммит БРИКС в Казань, проигнорировав встречу Содружества в Самоа. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
По информации издания, на саммите Содружества в Тихом океане, который пройдёт под председательством короля Великобритании Карла III и премьер-министра Кира Стармера 25–26 октября, помимо Моди и Рамафосы не будут присутствовать премьер-министры Бангладеш Мухаммад Юнус и Шри-Ланки Харини Амарасурья.
На борту самолёта в Самоа журналисты спросили Кира Стармера, не беспокоит ли его, что Великобритания входит в более слабый блок. Премьер-министр отверг это предположение, подчеркнув, что Содружество по-прежнему играет важную роль. Стармер добавил, что встреча позволит обсудить такие важные темы, как экономический рост, и отметил, что решение об участии в саммитах всегда остаётся за лидерами стран.
Напомним, саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. За это время Владимир Путин провёл встречи с рядом мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и других. 23 октября прошло заседание XVI саммита БРИКС в узком и расширенном форматах под председательством президента России. По итогам встречи лидеры стран приняли итоговую декларацию, полный текст которой был опубликован Кремлём. Дмитрий Песков сообщил, что в ходе саммита обсуждалась и ситуация на Украине.
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