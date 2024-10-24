Союзники Лондона выбрали саммит БРИКС вместо встречи глав стран Содружества

По информации издания, на саммите Содружества в Тихом океане, который пройдёт под председательством короля Великобритании Карла III и премьер-министра Кира Стармера 25–26 октября, помимо Моди и Рамафосы не будут присутствовать премьер-министры Бангладеш Мухаммад Юнус и Шри-Ланки Харини Амарасурья.

На борту самолёта в Самоа журналисты спросили Кира Стармера, не беспокоит ли его, что Великобритания входит в более слабый блок. Премьер-министр отверг это предположение, подчеркнув, что Содружество по-прежнему играет важную роль. Стармер добавил, что встреча позволит обсудить такие важные темы, как экономический рост, и отметил, что решение об участии в саммитах всегда остаётся за лидерами стран.