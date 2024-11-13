Турцию пригласили в БРИКС в качестве страны-партнёра

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что республика получила предложение о статусе страны-партнёра БРИКС. По его мнению, такое сближение с объединением принесёт государству весомую выгоду, так как даст возможность сотрудничать с важнейшими мировыми платформами.

Глава МИД Сергей Лавров поделился, что Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, однако решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься, в том числе на основе консенсуса его членов. По его словам, РФ выступает за расширение связей БРИКС в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям.