Турцию пригласили в БРИКС в качестве страны-партнёра
Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что республика получила предложение о статусе страны-партнёра БРИКС. По его мнению, такое сближение с объединением принесёт государству весомую выгоду, так как даст возможность сотрудничать с важнейшими мировыми платформами.
«Турции предложили стать страной-партнёром в БРИКС, это переходный процесс», — сообщил министр телеканалу Haber.
Глава МИД Сергей Лавров поделился, что Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, однако решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься, в том числе на основе консенсуса его членов. По его словам, РФ выступает за расширение связей БРИКС в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям.
Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. Позже в МИД Ирана — нового члена БРИКС — сообщали, что объединение приняло решение наделять новые государства статусом партнёров. Александр Лукашенко сообщал, что Белоруссия получала приглашение.