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14 ноября, 08:41

Боливия приняла предложение стать страной – партнёром БРИКС

Боливия позитивно отвечает на приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова стать страной – партнёром БРИКС. Об этом сообщила глава боливийского МИД Селинда Соса на 29-1 конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

«Мы действительно очень благодарны президенту братской России за то, что он поддержал участие Боливии в БРИКС. Сегодня мы получили приглашение от министра иностранных дел России. Нас пригласили в качестве государства — партнёра БРИКС. Мы положительно отреагировали на это приглашение», — передаёт слова боливийского министра ТАСС.

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БРИКС стремительно расширяется, приглашая в свои ряды новых участников. Ранее к организации в качестве страны-партнёра присоединилась Белоруссия. Кроме того, приглашения получили Турция и Казахстан. Глава МИД РФ Лавров заявил, что обогатит контакты между странами в эпоху глобальных перемен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Devin Beaulieu

Владимир Озеров
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