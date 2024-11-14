Боливия приняла предложение стать страной – партнёром БРИКС

Боливия позитивно отвечает на приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова стать страной – партнёром БРИКС. Об этом сообщила глава боливийского МИД Селинда Соса на 29-1 конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

«Мы действительно очень благодарны президенту братской России за то, что он поддержал участие Боливии в БРИКС. Сегодня мы получили приглашение от министра иностранных дел России. Нас пригласили в качестве государства — партнёра БРИКС. Мы положительно отреагировали на это приглашение», — передаёт слова боливийского министра ТАСС.