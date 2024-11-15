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15 ноября, 14:01

В МИД РФ заявили, что Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнёрами БРИКС

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Тайланд, Индонезия и Малайзия стали странами — партнёрами БРИКС. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС. Текст выступления приведен на сайте российского дипведомства.

«Партнёрами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд», — отметил Панкин.

Он добавил, что казанский саммит БРИКС показал всем о желании многих стран установить справедливый мировой порядок. Более того, по итогам мероприятия заключён «солидный» пакет договорённостей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики.

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Недавно министр иностранных дел страны Луис Хильберто Мурильо заявил, что Колумбия проявляет заинтересованность в присоединении к БРИКС. Он добавил, что альтернативная точка зрения всегда важна.

Николай Рюмин
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