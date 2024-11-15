В МИД РФ заявили, что Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнёрами БРИКС

Тайланд, Индонезия и Малайзия стали странами — партнёрами БРИКС. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС. Текст выступления приведен на сайте российского дипведомства.

«Партнёрами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд», — отметил Панкин.

Он добавил, что казанский саммит БРИКС показал всем о желании многих стран установить справедливый мировой порядок. Более того, по итогам мероприятия заключён «солидный» пакет договорённостей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики.