В МИД РФ заявили, что Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнёрами БРИКС
Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru
Тайланд, Индонезия и Малайзия стали странами — партнёрами БРИКС. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС. Текст выступления приведен на сайте российского дипведомства.
«Партнёрами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд», — отметил Панкин.
Он добавил, что казанский саммит БРИКС показал всем о желании многих стран установить справедливый мировой порядок. Более того, по итогам мероприятия заключён «солидный» пакет договорённостей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики.
Недавно министр иностранных дел страны Луис Хильберто Мурильо заявил, что Колумбия проявляет заинтересованность в присоединении к БРИКС. Он добавил, что альтернативная точка зрения всегда важна.