Имя Фёдор: какие тайны скрывает Федя и что за испытания судьбы его ждут

Имя Фёдор в середине прошлого века практически исчезло: уже в 1960-х годах этим именем практически не называли детей. Но в эпоху перестройки, а затем в современной России имя переживает новый всплеск популярности. Рассказываем всё, что нужно знать об имени Фёдор.

Значение имени Фёдор

Имя Фёдор в прямом переводе означает «Божий дар», «подарок от Бога». Фото © «Шедеврум»

Имя Фёдор в переводе с древнегреческого означает «Божий дар», или «дарованный Богом». Это имя принадлежит к категории теофорных имён, то есть тех, в составе которых есть имя бога или божественный эпитет. Теофорными, кстати, являются и такие имена, как Артём, Дмитрий и Денис. Другие формы имени Фёдор — Федя, Феодор, Теодор, Федька, Феденька, Федюня, Федюся. Помимо того, у имени есть женская форма — Феодора. Кроме того, у славян есть имена, которые являются буквальным переводом Фёдора: Богдан и Божидар.

Происхождение имени Фёдор

Имя Фёдор пришло к нам из древнегреческого языка. Фото © «Шедеврум»

Имя Фёдор пришло к нам из древнегреческого языка. Оно происходит от двух греческих слов — «теос», что значит «Бог», и «дорон», что значит «дар». Сейчас это имя считается христианским, оно пользовалось невероятной популярностью среди первых последователей Иисуса Христа, но на самом деле существовало задолго до появления религии. В V веке до нашей эры уже жил древнегреческий математик Феодор Киренский.

Фёдор в детстве: характер мальчика

В детстве Фёдор — очень спокойный и рассудительный ребёнок. Фото © «Шедеврум»

Мальчик с именем Фёдор отличается спокойным нравом и способностью сдерживать любые эмоции. Он не устраивает истерики, если ему плохо, и радуется тоже спокойно, стараясь не нарушать покой других — как детей, так и взрослых. В детстве Федя — мудрый и спокойный товарищ по играм. От него не стоит ждать каких-то безбашенных поступков, его нельзя назвать проказником. Но, если Федя будет замешан в какой-то истории, будьте уверены: Фёдор никогда не выдаст друзей, как бы вы ни пытались его разговорить.

Фёдор редко становится заводилой или душой компании, но, когда вступает в роль лидера, друзья буквально не мыслят без него ни дня. В любом случае Фёдор, скорее, будет среди друзей тем человеком, который не всегда самый громкий, но именно на нём держится компания.

В учёбе Федя будет делать значительные успехи. Ему не составит труда освоить новую теорему или выучить большое стихотворение к уроку литературы, но всё же точные науки будут привлекать мальчика особенно сильно. Фёдор будет делать значительные успехи в математике, физике и химии, а геометрия и черчение надолго станут его страстью. Эти успехи не всегда будут выражаться в виде хороших оценок, но к итоговому экзамену Федя будет готовиться с максимальной отдачей.

Характер мужчины по имени Фёдор

Фёдор — невозмутимый мужчина с холодным и рациональным умом. Фото © «Шедеврум»

Во взрослом возрасте Федя сохраняет свою невозмутимость и холодный рациональный ум. Фёдор — чрезвычайно мудрый и спокойный мужчина, который умеет найти решение в любых обстоятельствах. У него твёрдый характер, а сиюминутные желания никак не влияют на его способность непоколебимо идти к поставленным целям. Кроме того, Фёдор — отличный знаток человеческой натуры, что делает мужчину верным другом, мудрым советчиком и прирождённым психологом. О практичности Фёдора можно слагать легенды: с ним любое дело будет успешно завершено, так как это замечательный стратег, который может продумать любую внештатную ситуацию до мелочей.

Ещё одна симпатичная черта характера мужчины по имени Фёдор — его неиссякаемый оптимизм. Что бы ни произошло, какие бы сюрпризы ни подбрасывала судьба, Федя всегда будет переносить невзгоды с широченной улыбкой. Ему не страшны грусть и депрессия: с несгибаемой волей к жизни и поддержкой верных друзей мужчине будет легко пережить даже самое горестное событие. Это не значит, что Фёдор бесчувственный и будет улыбаться, даже если утратит близкого человека, это просто свидетельствует о твёрдости его характера.

Судьба мужчины по имени Фёдор

Фёдор будет стойко переносить любые превратности судьбы. Фото © «Шедеврум»

Жизнь почти не будет преподносить Фёдору неприятные сюрпризы. Даже в случае неудачи его рациональный ум не позволит погрузиться в пучину уныния. Для Фёдора любая жизненная неурядица — это в первую очередь возможность вырасти как личность, и только потом трагедия.

Примерно такой же подход Фёдор станет использовать в работе. Для него будут одинаково интересны как рутинные, монотонные занятия, так и труд, требующий больших умственных усилий. Фёдор одинаково комфортно чувствует себя как в роли прораба на стройке, так и в качестве тимлида команды Python-разработчиков в технологичном стартапе. Но его недюжинные умственные способности в полной мере раскроются, конечно же, в сфере умственного труда: в IT-индустрии, науке или преподавании.

В отношениях Фёдор любит определённость, открытость и честность. Ему важно самому быть искренним с партнёром и получать тот же уровень доверия в ответ. Найти свою любовь Фёдору из-за этих высоких требований может быть трудно, но усилия будут вознаграждены: он точно встретит свою единственную, может быть, не сразу, но встретит!

Совместимость имени Фёдор

Лучше всего для отношений Фёдору подойдут Анжела, Вероника, Августа, Ванда, Изабелла, Зинаида, Ирма, Нина и другие. Фото © «Шедеврум»

Фёдор проявит наибольшую силу чувств и заключит самый крепкий брак с такими женщинами, как Анжела, Вероника, Августа, Ванда, Изабелла, Зинаида, Ирма, Нина, Люция, Лидия, Лада, Нонна, Раиса, Татьяна, Регина и Ульяна. С Анжелой Фёдор будет счастлив: её ангельский характер поселит мир и спокойствие в их доме;

Вероника будет радовать Фёдора своей нежностью.

Августа станет для Феди надёжным партнёром в любви и делах.

Ванда поразит Фёдора своей эпатажностью.

С Изабеллой союз будет долгим и продуктивным.

Зинаида обеспечит Фёдору тихую гавань, куда будет приятно и уютно возвращаться после тяжёлого рабочего дня.

Ирма станет для Фёдора не только любовью всей жизни, но и надёжным другом.

Нина станет любящей женой и чуткой матерью, а Люция сразу понравится Фёдору благодаря верности и милосердию, которые присущи ей практически с рождения.

Лидия, как и Лада, будут для Фёдора интересными собеседницами, а их дружба имеет все шансы перерасти в любовь на всю жизнь.

Нонна станет очень заботливой женой, Раиса сразу привлечёт Фёдора своим реалистичным взглядом на жизнь — в этом они будут похожи.

Татьяна понравится Фёдору благодаря своим высоким моральным принципам, а Регина поразит его решительностью и силой характера.

В Ульяне Фёдора привлечёт обострённое чувство справедливости.

Но есть имена, с которыми у Фёдора счастливый брак не сложится. Для отношений ему не подходят Ада, Агата, Анна, Анастасия, Варвара, Вера, Диана, Зоя, Евдокия, Мария, Полина, Фрида, Эмма.

Знаменитости с именем Фёдор

Имя Фёдор сейчас переживает возрождение своей популярности. Многих знаменитых мужчин называли именем Фёдор как в древности, так и в наше время. Мы расскажем о некоторых из них.

Фёдор I Блаженный

Фёдор Иванович, также прозванный Блаженным, — последний царь династии Рюриковичей. Фото © Wikipedia

Фёдор Иванович, которого впоследствии прозвали Блаженным, стал последним русским царём из династии Рюриковичей. Сын Ивана Грозного, он принял страну после смерти отца, который под конец земного пути поверг государство в разруху, установив несправедливый режим опричнины. Фёдор был очень суеверен и правил не совсем самостоятельно: государственные дела решались при помощи бояр Мстиславского, Шуйского и Годунова до самой смерти государя в 1598 году. В народе Фёдор прославился как правитель милостивый и боголюбивый.

Фёдор Достоевский

Фёдор Достоевский — один из величайших русских писателей. Фото © Wikipedia / Василий Григорьевич Перов

Фёдор Достоевский — один из величайших русских писателей, автор проникновенных философских и психологических романов, горячо любимый не только в России, но и за рубежом. «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы» — всё это творения его пера. Достоевский, всю жизнь боровшийся с игровой зависимостью и глубоко чувствующий многие этические проблемы, хорошо знал, о чём пишет. В его романах нашёл отражение один из самых травмирующих эпизодов жизни писателя, когда Достоевского собирались казнить из-за участия в кружке петрашевцев, но в последний момент помиловали.

Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук — актёр и режиссёр, снявший многие культовые российские фильмы. Фото © VK / Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук — знаменитый российский режиссёр, сын Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. Бондарчук снял множество любимых российскими телезрителями фильмов, например «Обитаемый остров», «Сталинград», «9-я рота». А ещё недавно он развёлся с Паулиной Андреевой.

Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко — непобедимый боец ММА. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фёдор Емельяненко — непобедимый русский боец ММА — родом из Луганской области. Емельяненко считался мировым чемпионом смешанных боевых искусств с 2000-го по 2010 год. Одним из самых известных его боёв был бой с Джеффом Монсоном в 2011 году.

Фёдор Инсаров (Feduk)

Фёдор Инсаров, или Feduk, звезда кальянного рэпа. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Фёдор Инсаров (сценический псевдоним Feduk) — звезда отечественного кальянного дип-хаус-рэпа. Его первый альбом вышел в далёком 2010 году, с тех пор сольная карьера исполнителя ознаменовалась рядом ярких хитов с такими музыкантами, как Toobe и Маркул.

Именины у Фёдора

Феодор Стратилат (слева) и Феодор Тирон (справа). Фото © Wikipedia / Мануил Панселин

Православные именины Фёдора приходятся на 9 января, 1 февраля, 8 февраля, 10 февраля, 21 февраля, 27 февраля, 1 марта, 6 марта, 18 марта, 19 марта, 3 апреля, 23 апреля 3 мая, 4 мая, 5 мая, 29 мая, 3 июня, 5 июня, 6 июня, 14 июня, 21 июня, 28 июня, 6 июля, 17 июля, 22 июля, 25 июля, 5 августа, 15 августа, 24 августа, 10 сентября, 17 сентября, 18 сентября, 25 сентября, 2 октября, 3 октября, 5 октября, 11 октября, 4 ноября, 24 ноября, 6 декабря, 11 декабря и 16 декабря.

В православной традиции есть двое святых по имени Фёдор. Это мученик Феодор Стратилат и великомученик Феодор Тирон. Оба жили в IV веке нашей эры. Стратилат претерпел великие пытки во имя Господа от царя Ликиния, а Тирон был казнён за отказ приносить жертвы в эпоху императора Галерия. Феодор Тирон считается покровителем Венеции, а Феодор Стратилат — покровителем христианского воинства.