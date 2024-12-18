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18 декабря, 14:00

Тест: Балбес, Мячиков или Горбунков — всего 5 вопросов подскажут, кто вы из героев Никулина

Сегодня, 18 декабря, важная дата для советского кинематографа — 103 года со дня рождения великого артиста Юрия Никулина. Самое время вновь вспомнить яркие роли актёра!

Обаяние и талант Юрия Никулина завоевали сердца миллионов зрителей, а его необыкновенная способность сочетать комедию и драму создала галерею незабываемых персонажей, которые навсегда остались в нашей памяти. От искромётного весельчака-гуляки до храброго полицейского, который всегда готов прийти на помощь, — герои Никулина не просто смешили, они задевали самые глубокие струны души. Предлагаем ответить всего на несколько вопросов и узнать, на кого из любимых персонажей похожи именно вы!

В фильме «Ко мне, Мухтар!» Никулин вышел из комедийного амплуа и предстал в роли храброго полицейского, который работает в паре с умной овчаркой по кличке Мухтар. Пёс так полюбился публике, что каждый хотел назвать своего питомца именно так! Какие ещё породы пушистых покорили сердца отечественных зрителей после выхода фильмов и сериалов? Как думаете, известный актёр смог бы сыграть в «Гарри Поттере»? Мы думаем, что да! Ловите интересную подборку, как бы выглядели герои известной саги, если бы знаменитое кино снимали с актёрами СССР.

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Коллаж © Life.ru, © Freepik, © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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