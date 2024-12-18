18 декабря исполнилось 132 года балету «Щелкунчик»: Как эта русская сказка покорила мир

Сегодня мир отмечает день рождения одного из самых знаменитых балетов, ставшего синонимом Нового года и Рождества. Ровно 132 года назад на сцене Санкт-Петербурга впервые прозвучали чарующие мелодии «Щелкунчика» Петра Чайковского. Этот день навсегда вошёл в историю мировой культуры, а сам балет превратился в символ волшебства и праздничного настроения.

История балета «Щелкунчик»: Как родилась сказка, которую знают все

Артисты балета Николай Геннадьевич Фёдоров в роли Принца и народная артистка РСФСР Нина Ивановна Сорокина в роли Маши в сцене из балета композитора Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в постановке балетмейстера Юрия Николаевича Григоровича в Государственном дважды ордена Ленина академическом Большом театре Союза ССР. Фото © ТАСС / Александр Коньков

История создания «Щелкунчика» началась с письма дирекции Императорских театров, предложившей Чайковскому написать новую постановку. В основу либретто легла сказка Гофмана, хотя сюжет был переработан, чтобы сделать его понятнее и ближе к детской аудитории. За хореографию взялся легендарный Мариус Петипа, а музыку, как известно, доверили Чайковскому.

Непростой путь балета «Щелкунчик» к успеху

27 декабря 1961 г. Балет П.И. Чайковского на сцене Кремлёвского дворца съездов. Постановка заслуженного артиста РСФСР В.И. Вайнонена. Дирижёр — А.М. Жюрайтис, художник — заслуженный деятель искусств РСФСР В.В. Дмитриев. Сцена из 3-го действия: Маша-принцесса — заслуженная артистка РСФСР М.В. Кондратьева, Щелкунчик-принц — заслуженный артист РСФСР Н.Б. Фадеечев. Фото © А. Батанов

На премьере в 1892 году «Щелкунчик» не был встречен восторгами. Некоторые критики сочли постановку слишком наивной, а музыку — слишком сложной для простого зрителя. Но, как часто бывает с великими произведениями, истинное признание пришло позже.

Чайковский и магия музыки

Постановка заслуженного артиста РСФСР В.И. Вайнонена. Дирижёр — А.М. Жюрайтис, художник — заслуженный деятель искусств РСФСР В.В. Дмитриев. Восточный танец. Фото © А. Батанов

«Щелкунчик» — это больше чем балет. Его музыка буквально создаёт ощущение волшебства. С первых звуков увертюры зритель попадает в атмосферу сказки, где оживают игрушки и начинается невероятное приключение. Каждый танец, от испанского до китайского, каждый аккорд — это не просто мелодия, а целый мир.

Почему «Щелкунчик» — это про всех нас

Сцена из 1-го действия балета П.И. Чайковского в постановке заслуженного артиста РСФСР В.И. Вайнонена. Дирижёр — А.М. Жюрайтис, художник — заслуженный деятель искусств РСФСР В.В. Дмитриев. Фото © А. Батанов

Это сказка не только о девочке Маше и её игрушечном друге. Это история про детскую веру в чудеса, которая важна в любом возрасте. Именно поэтому зрители всех поколений, от малышей до пожилых людей, продолжают любить этот балет.

Взлёт балета «Щелкунчик» в XX веке

Сцена из балета П.И. Чайковского в постановке заслуженного артиста РСФСР В.И. Вайнонена. Дирижёр — А.М. Жюрайтис, художник — заслуженный деятель искусств РСФСР В.В. Дмитриев. Фото © А. Батанов

Настоящая популярность «Щелкунчика» началась уже в XX веке. В 1934 году постановка появилась в Лондоне, а затем в Нью-Йорке. Американские зрители быстро превратили «Щелкунчика» в неотъемлемую часть рождественской культуры, и с тех пор его ставят каждый год.

Как балет «Щелкунчик» стал символом Рождества везде и всегда

Сцена из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». Солисты Екатерина Максимова (Маша) и Владимир Васильев (Щелкунчик-Принц). Фото © Б. Борисов

Сегодня трудно представить рождественские праздники без «Щелкунчика». От Москвы до Токио, от Парижа до Лос-Анджелеса этот балет собирает полные залы. Каждая новая постановка приносит что-то своё, но неизменным остаётся главное — магия Чайковского.

«Щелкунчик» — наша гордость, несмотря ни на что

Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» на сцене Большого театра Союза ССР (постановка Юрия Григоровича). Сцена из спектакля. Фото © Б. Борисов

В последние годы русский балет, как и культура в целом, сталкивается с попытками «отмены». Но «Щелкунчик» остаётся незыблемым. Его невозможно стереть из мировой истории, потому что он принадлежит не только России, но и всем, кто верит в сказку и чудеса.

Традиции, которые объединяют

Сцена из балета «Щелкунчик». Фото © Леонид Жданов

Интересно, что в каждой стране свои подходы к постановке балета «Щелкунчик». Где-то Машу называют Кларой, где-то финальная сцена наполнена современными эффектами. Но суть остаётся прежней: это история о добре, дружбе и победе над злом.

Пётр Ильич Чайковский — гений вне времени

Сцена из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». Солисты — Людмила Семеняка (Маша), Вячеслав Гордеев (Щелкунчик). Фото © Александр Коньков

Пётр Ильич, возможно, даже не догадывался, что его музыка станет таким феноменом. Каждый раз, когда звучат знаменитые мелодии из балета «Щелкунчик», люди по всему миру ощущают эту невероятную связь через искусство.

Балет «Щелкунчик»: 132 года спустя

Сцена из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», 1977 год. Фото © Александр Коньков