Снижение потребления алкоголя в России остановилось
Глава Минздрава Мурашко: В России остановилось снижение потребления алкоголя
Процесс снижения потребления алкоголя в России остановился. До этого его наблюдали несколько лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания правления Союза женщин России.
«Действительно, снижалось в последние годы потребление алкоголя. В 2019 году это было девять литров чистого этанола на душу населения, в 2023 году — 8,49. Но сейчас пока мы видим, что этот процесс снижения приостановился», — отметил глава Минздрава РФ.
Теперь для стабилизации ситуации важно предпринять дополнительные меры, которые помогут сократить потребление алкоголя. Например, россиянам необходимо объяснить, что в мире не существует безопасных доз спиртного, отметил Мурашко.
Ранее в Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь. С таким предложением выступил депутат Государственной думы, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Инициатива предлагает дополнить КоАП статьёй, предусматривающей штрафы за передачу спиртного в качестве подарка. Для физлиц штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юрлиц — 100 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни.
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