Снижение потребления алкоголя в России остановилось

Процесс снижения потребления алкоголя в России остановился. До этого его наблюдали несколько лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания правления Союза женщин России.

«Действительно, снижалось в последние годы потребление алкоголя. В 2019 году это было девять литров чистого этанола на душу населения, в 2023 году — 8,49. Но сейчас пока мы видим, что этот процесс снижения приостановился», — отметил глава Минздрава РФ.

Теперь для стабилизации ситуации важно предпринять дополнительные меры, которые помогут сократить потребление алкоголя. Например, россиянам необходимо объяснить, что в мире не существует безопасных доз спиртного, отметил Мурашко.