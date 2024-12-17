В Госдуме предложили ввести запрет на дарение алкогольной продукции

Запрет на дарение алкогольной продукции необходимо ввести в России. С таким предложением выступил депутат Государственной думы, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Законопроект, который будет внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента 17 декабря, оказался в распоряжении Life.ru.

Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, предусматривающей штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка. Для физических лиц штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч рублей. Как указано в пояснительной записке, инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни.

Андрей Свинцов о законопроекте. Видео © Life.ru

«Законопроектом предлагается ввести запрет на дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции, а вместо этого предлагается делать подарки исключительно в форме положительных, несущих пользу вещей, например: абонемент в спортивный зал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино, музеи и театры, познавательные книги, полезные продукты питания, цветы, детские игрушки, товары для дома, сувениры, сделанные своими руками, связанные с общими воспоминаниями, — всё то, что будет действительно приносить людям радость и удовольствие», — значится в документе.

Проект закона был разработан в рамках государственной политики по борьбе с алкоголизмом, утверждённой Правительством РФ. В документе подчёркивается, что за последние четыре года уровень употребления алкоголя в стране возрос, а действующие меры оказываются недостаточно эффективными.