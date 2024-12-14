Правительство России предложило рассмотреть вопрос запрета скидок на алкоголь
Бутылки с алкоголем в магазине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov
Правительство России поручило нескольким ведомствам изучить вопрос запрета скидок на алкоголь. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов.
В документе указано, что Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны до 15 апреля 2025 года проанализировать практику применения скидок на алкогольные напитки и предложить меры по их возможному запрету.
Предложенные инициативы будут рассмотрены правительством в рамках реализации концепции сокращения алкоголя в России. В частности, планируется пересмотреть подходы к оказанию медицинской помощи людям, страдающим алкогольной зависимостью. Также планируется разработать регулирование оборота самогонных аппаратов. Ожидается, что к 2030 году средний уровень потребления алкоголя в стране снизится до 7,8 литра на человека.