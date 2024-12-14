Правительство России предложило рассмотреть вопрос запрета скидок на алкоголь

Правительство России поручило нескольким ведомствам изучить вопрос запрета скидок на алкоголь. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов.

В документе указано, что Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны до 15 апреля 2025 года проанализировать практику применения скидок на алкогольные напитки и предложить меры по их возможному запрету.