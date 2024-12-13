Россиян предупредили о повышении цен сразу на весь алкоголь после Нового года
Эксперт Шапкин: Цены на алкогольные напитки вырастут на 20% с 2025 года
Подорожают все виды алкоголя. Обложка © freepik.com / freepik
С 1 января 2025 года в России произойдёт значительное повышение цен на алкогольные напитки. Это связано с изменениями в акцизной политике и новыми минимальными розничными ценами, установленными Министерством финансов. Все магазины будут обязаны переписать ценники в соответствии с новыми стандартами, иначе им грозит лишение лицензии, рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
«Подорожает вообще весь алкоголь», — предупредил эксперт в беседе с URA.ru.
Минимальная розничная цена на водку увеличится на 50 рублей, достигнув 349 рублей за бутылку 0,5 л. Коньяк подорожает на 95 рублей, до 651 рубля, а бренди — на 69 рублей, составив 472 рубля за бутылку. Цены на виски, ром и джин отечественного производства вырастут на 30–40 рублей, но останутся доступными благодаря усилиям российских производителей и поддержанию спроса на напитки, которые ранее в основном импортировались.
Импортные вина и шампанское также подорожают на 15–20% в течение зимы. Рост цен на отечественное вино будет зависеть от производителей, а на пиво — будет символическим. Эксперты отмечают, что подорожание не станет критичным для потребителей, так как российские производители стремятся удержать цены на конкурентоспособном уровне, несмотря на санкции и изменения в поставках. C нового года покупателям стоит быть готовыми к изменению ценников на алкоголь, а производителям — к адаптации своих стратегий в условиях новых экономических реалий.
Ранее сообщалось, что россиянам к Новому году предложили вкусную альтернативу подорожавшей красной икре. Многие не представляют себе новогодний стол без любимых деликатесов, но высокие цены вынуждают граждан искать замену. По словам экономиста Александра Патешмана, заменить её можно красной рыбой.