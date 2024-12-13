Россиян предупредили о повышении цен сразу на весь алкоголь после Нового года

С 1 января 2025 года в России произойдёт значительное повышение цен на алкогольные напитки. Это связано с изменениями в акцизной политике и новыми минимальными розничными ценами, установленными Министерством финансов. Все магазины будут обязаны переписать ценники в соответствии с новыми стандартами, иначе им грозит лишение лицензии, рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Подорожает вообще весь алкоголь», — предупредил эксперт в беседе с URA.ru.

Минимальная розничная цена на водку увеличится на 50 рублей, достигнув 349 рублей за бутылку 0,5 л. Коньяк подорожает на 95 рублей, до 651 рубля, а бренди — на 69 рублей, составив 472 рубля за бутылку. Цены на виски, ром и джин отечественного производства вырастут на 30–40 рублей, но останутся доступными благодаря усилиям российских производителей и поддержанию спроса на напитки, которые ранее в основном импортировались.

Импортные вина и шампанское также подорожают на 15–20% в течение зимы. Рост цен на отечественное вино будет зависеть от производителей, а на пиво — будет символическим. Эксперты отмечают, что подорожание не станет критичным для потребителей, так как российские производители стремятся удержать цены на конкурентоспособном уровне, несмотря на санкции и изменения в поставках. C нового года покупателям стоит быть готовыми к изменению ценников на алкоголь, а производителям — к адаптации своих стратегий в условиях новых экономических реалий.