Россиянам к Новому году предложили вкусную альтернативу подорожавшей красной икре

Многие россияне не представляют себе новогодний стол без любимых деликатесов, в том числе красной икры. Однако высокие цены вынуждают граждан искать альтернативы. По словам экономиста Александра Патешмана, заменить её можно красной рыбой.

«Красную икру я предлагаю заменить красной рыбой, которую можно самостоятельно засолить, и цены на нее так не повысились», — подчеркнул эксперт.