Россиянам к Новому году предложили вкусную альтернативу подорожавшей красной икре
Экономист Патешман предложил заменить красную икру красной рыбой
Многие россияне не представляют себе новогодний стол без любимых деликатесов, в том числе красной икры. Однако высокие цены вынуждают граждан искать альтернативы. По словам экономиста Александра Патешмана, заменить её можно красной рыбой.
«Красную икру я предлагаю заменить красной рыбой, которую можно самостоятельно засолить, и цены на нее так не повысились», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил в беседе с РИА «ФедералПресс», что альтернативный вариант позволит сохранить праздничную атмосферу в течение январских застолий. При этом красную икру можно купить в малых количествах и поставить на стол только в Новый год.
Ранее в правительстве оценили вероятность дефицита красной икры на Новый год. При этом уже известна стоимость новогоднего стола с икрой и шампанским. К слову, россиянам объяснили, как выбрать красную икру к Новому году.
Kandinsky 3.1 / Life.ru