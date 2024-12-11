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11 декабря, 09:05

Россиянам к Новому году предложили вкусную альтернативу подорожавшей красной икре

Экономист Патешман предложил заменить красную икру красной рыбой

Многие россияне не представляют себе новогодний стол без любимых деликатесов, в том числе красной икры. Однако высокие цены вынуждают граждан искать альтернативы. По словам экономиста Александра Патешмана, заменить её можно красной рыбой.

«Красную икру я предлагаю заменить красной рыбой, которую можно самостоятельно засолить, и цены на нее так не повысились», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил в беседе с РИА «ФедералПресс», что альтернативный вариант позволит сохранить праздничную атмосферу в течение январских застолий. При этом красную икру можно купить в малых количествах и поставить на стол только в Новый год.

Эксперт рыбного рынка объяснила, зачем нужно кипятить красную икру
Эксперт рыбного рынка объяснила, зачем нужно кипятить красную икру

Ранее в правительстве оценили вероятность дефицита красной икры на Новый год. При этом уже известна стоимость новогоднего стола с икрой и шампанским. К слову, россиянам объяснили, как выбрать красную икру к Новому году.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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