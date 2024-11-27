Эксперт рыбного рынка объяснила, зачем нужно кипятить красную икру

Россияне активно скупают красную икру к Новому году, а недобросовестные производители пользуются высоким спросом, чтобы навариться на доверчивых гражданах. Поэтому перед покупкой праздничного деликатеса очень важно научиться определять его натуральность.

Дело в том, что ни внешней вид икринок, ни цвет, ни вкус, ни запах не гарантируют, что продукт будет натуральным, уверена специалист рыбного рынка Яна Пятышева. По её словам, сегодня существуют технологии производства имитированной красной икры из водорослей или желатина, которую нельзя отличить от настоящей «на глаз».

Также эксперт призвала не определять натуральность красной икры, дав на пробу кошке. Это и бесполезно, и опасно для животного. По её словам, единственным действенным способом оценки качества продукта является кипячение.