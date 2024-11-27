Эксперт рыбного рынка объяснила, зачем нужно кипятить красную икру
Эксперт Пятышева: Определить натуральность красной икры можно при кипячении
Россияне активно скупают красную икру к Новому году, а недобросовестные производители пользуются высоким спросом, чтобы навариться на доверчивых гражданах. Поэтому перед покупкой праздничного деликатеса очень важно научиться определять его натуральность.
Дело в том, что ни внешней вид икринок, ни цвет, ни вкус, ни запах не гарантируют, что продукт будет натуральным, уверена специалист рыбного рынка Яна Пятышева. По её словам, сегодня существуют технологии производства имитированной красной икры из водорослей или желатина, которую нельзя отличить от настоящей «на глаз».
Также эксперт призвала не определять натуральность красной икры, дав на пробу кошке. Это и бесполезно, и опасно для животного. По её словам, единственным действенным способом оценки качества продукта является кипячение.
«Под воздействием высокой температуры белок в настоящей икре свернётся, и икринки побелеют, станут непрозрачными. В подделке же существенных изменений вы не заметите из-за малого содержания белка», — отметила собеседница URA.ru.
Ранее шеф-повар рассказал, как выбрать красную икру к Новому году. Кроме того, эксперты дали прогноз по стоимости икры к Новому году. К слову, россиян призвали не торопиться с закупкой рыбпродуктов, потому что ожидаются скидки.
Kandinsky 3.1 / Life.ru