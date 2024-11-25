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25 ноября, 04:00

Ожидаются скидки: Россиян призвали не торопиться с закупкой рыбпродуктов на новогодний стол

В Рыбном союзе исключили подорожание субпродуктов до Нового года

В Рыбном союзе исключили подорожание субпродуктов к Новому году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ESOlex

В Рыбном союзе исключили подорожание субпродуктов к Новому году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ESOlex

Цены на рыбную продукцию в магазинах страны сохранятся на прежнем уровне до конца 2024 года, а по некоторым позициям и вовсе ожидаются предновогодние скидки. Хорошую для всех россиян новость в комментарии для Life.ru сообщили в Рыбном союзе.

«Точно можем сказать, что на продукцию, которые поставляют предприятия-члены Рыбного союза, повышения цен не будет, а вот предновогодние акции предусмотрены», — заверили в НКО.

Также в преддверии новогодних застолий в рыбном союзе опровергли популярные мифы о «вреде» некоторой продукции. Например, в крабовых палочках нет ничего плохого, рассказали Life.ru. Они состоят из фарша минтая — богатого источника белка, которому при желании можно придать любой вкус. Имитация икры и структурированная икра тоже являются качественными и безопасными аналогами оригинала, которые к тому же балуют потребителя более выгодной ценой.

«Рыбный союз выступает за то, чтобы на полке был представлен максимально возможный ассортимент легально произведённой продукции с честной этикеткой. Выбор, какую икру купить, — это выбор потребителя. Есть натуральная, полученная только из лососёвой рыбы с добавлением консерванта (соли, возможно, масла), или структурированная (икорная масса, восстановленная из некондиционной натуральной икры с помощью определённого технологического процесса)», — резюмировали в РС.

Переход на имитацию: в Москве снизился спрос на красную икру из-за роста цен
Переход на имитацию: в Москве снизился спрос на красную икру из-за роста цен

Напомним, что ранее натуральной красной икре предрекли серьёзное подорожание к Новому году. За килограмм такого деликатеса могут потребовать до 15 тысяч рублей, считают эксперты. При этом дефицита продукта в стране нет, отмечали в Росрыболовстве.

Ольга Годуненко
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