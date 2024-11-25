Ожидаются скидки: Россиян призвали не торопиться с закупкой рыбпродуктов на новогодний стол

Цены на рыбную продукцию в магазинах страны сохранятся на прежнем уровне до конца 2024 года, а по некоторым позициям и вовсе ожидаются предновогодние скидки. Хорошую для всех россиян новость в комментарии для Life.ru сообщили в Рыбном союзе.

«Точно можем сказать, что на продукцию, которые поставляют предприятия-члены Рыбного союза, повышения цен не будет, а вот предновогодние акции предусмотрены», — заверили в НКО.

Также в преддверии новогодних застолий в рыбном союзе опровергли популярные мифы о «вреде» некоторой продукции. Например, в крабовых палочках нет ничего плохого, рассказали Life.ru. Они состоят из фарша минтая — богатого источника белка, которому при желании можно придать любой вкус. Имитация икры и структурированная икра тоже являются качественными и безопасными аналогами оригинала, которые к тому же балуют потребителя более выгодной ценой.