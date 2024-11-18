Переход на имитацию: в Москве снизился спрос на красную икру из-за роста цен

В Москве идет значительное снижение спроса на натуральную красную икру. В этом году он упал на 21% — основной причиной этого стал рост цен на продукт из-за уменьшения объемов добычи лососевых рыб. Средний чек покупки икры в столице теперь составляет 4 190 рублей — это на 24% выше, чем в прошлом году. Медианная цена за килограмм достигла 10 490 рублей, увеличившись на 30%.

Как показывает исследование центра «Чек индекс» за сентябрь, москвичи все чаще отдают предпочтение имитированной икре, спрос на которую вырос. Начиная с осени по России спрос на натуральную икру также сократился. Средний чек в сентябре по стране поднялся до 3 290 рублей, а медианная цена за килограмм — до 7 230 рублей, что на 10% выше по сравнению с прошлогодними показателями.

Эксперты отмечают, что запасы икры с прошлого года практически исчерпаны, а новые поступления поступают по более высоким ценам. Особенно это касается икры горбуши, которая уступила место более дорогим видам красной рыбы, таким как кета. «Рост цен в оптовом и розничном сегментах к Новому году может быть обусловлен только ажиотажным спросом. Однако с учетом текущей инфляции и реально располагаемых доходов населения сомневаюсь, что он будет», — сказал Герман Зверев, Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Эксперт также подчеркнул, что значительное повышение цен может негативно сказаться на продажах, и магазины это понимают. По его словам, предпраздничный спрос слабо влияет на отпускные цены рыбаков, которые больше зависят от сезонности добычи.

Специалисты не видят предпосылок для резкого роста цен, особенно в преддверии новогодних праздников. Однако уже произошедшее повышение связано с особенностями нерыбного сезона и объективным ростом себестоимости продукции.