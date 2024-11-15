Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 19:11

Дефицита нет, подорожание есть: В Росрыболовстве прокомментировали «неадекватную» стоимость икры

Росрыболовство: Дефицита икры на рынке нет, считаем подорожание неадекватным

В Росрыболовстве прокомментировали ситуацию с поднятием цен на красную икру перед Новым годом. Несмотря на то, что в прошедшем сезоне путина была ниже, с прошлого года остался хороший запас нераспроданной икры, поэтому дефицита продукта нет. ФАС уже провела проверку по поводу поднятия цен.

«Путина была ниже, чем в предыдущем году, но в предыдущем она была рекордной, и остатки прошлой путины не распродаются ещё в этом году. Плюс у нас неплохие показатели по производству икры от аквакультуры, поэтому дефицита икры на рынке нет», — заявил руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в разговоре с журналистами.

По его словам, в ведомстве считают подорожание «неадекватным».

Напомним, что красная икра нерки к новогодним праздникам может подорожать до 15 тысяч рублей за килограмм. Икра горбуши будет стоить дешевле. Некоторые специалисты заявили, что поднятие цен якобы связано с дефицитом икры — вылов лосося сократился в три раза.

Цены на мясо краба в России взвинтили на 15%
Цены на мясо краба в России взвинтили на 15%
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aeril

Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Новый год
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar