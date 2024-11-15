Дефицита нет, подорожание есть: В Росрыболовстве прокомментировали «неадекватную» стоимость икры
Росрыболовство: Дефицита икры на рынке нет, считаем подорожание неадекватным
В Росрыболовстве прокомментировали ситуацию с поднятием цен на красную икру перед Новым годом. Несмотря на то, что в прошедшем сезоне путина была ниже, с прошлого года остался хороший запас нераспроданной икры, поэтому дефицита продукта нет. ФАС уже провела проверку по поводу поднятия цен.
«Путина была ниже, чем в предыдущем году, но в предыдущем она была рекордной, и остатки прошлой путины не распродаются ещё в этом году. Плюс у нас неплохие показатели по производству икры от аквакультуры, поэтому дефицита икры на рынке нет», — заявил руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в разговоре с журналистами.
По его словам, в ведомстве считают подорожание «неадекватным».
Напомним, что красная икра нерки к новогодним праздникам может подорожать до 15 тысяч рублей за килограмм. Икра горбуши будет стоить дешевле. Некоторые специалисты заявили, что поднятие цен якобы связано с дефицитом икры — вылов лосося сократился в три раза.
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