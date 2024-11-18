Весьма неутешительный: Эксперты дали прогноз по стоимости икры к Новому году

Несмотря на снижение спроса на икру из-за высокой цены, к Новому году стоимость привлекательней не станет. Как рассказал Life.ru управляющий партнёр Agro and Food Communication Илья Березнюк, теоретически могут быть проведены какие-то акции в торговых сетях перед праздником, но ожидать серьёзного снижения или больших скидок в этом году не стоит.

Нужно помнить, что не только у рыбодобытчиков в этом году низкий вылов лососёвых, порядка 230 тысяч тонн, но и растущая себестоимость в отрасли достаточно сильная. Тарифы, топливо, оборудование и так далее. Соответственно, серьёзного снижения я бы не стал ожидать в этом году, даже из-за падающего спроса. К сожалению, доступного сырья не так много. Управляющий партнёр Agro and Food Communication Илья Березнюк

Председатель НО «Рыбный союз» Александр Панин отметил, что в нашей стране действует рыночная экономика, где цена формируется на основе баланса спроса и предложения. Он объяснил, что рост стоимости икры обусловлен как объективными причинами, такими как увеличение операционных затрат на всех этапах производства и расходов в торговом звене, так и субъективными факторами, включая влияние СМИ, которые оказали медвежью услугу, создав ажиотаж вокруг темы роста стоимости икры. В результате этого, по словам Панина, цена достигла рекордно высокого уровня.

«При этом икра относится всё же к категории «деликатесной продукции», её не едят каждый день (имею в виду среднестатистическое потребление, а не те категории граждан, которые завтракают ананасами, устрицами с шампанским). То есть это атрибут праздничного стола, особого случая. Соответственно, спрос на неё начал падать, что повлечёт за собой снижение стоимости», — добавил председатель «Рыбного союза».

Но, скорее всего, этого стоит ожидать уже после новогодних каникул, так как процесс снижения цены более инертный по сравнению с ростом. Александр Панин Председатель НО «Рыбный союз»