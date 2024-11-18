Весьма неутешительный: Эксперты дали прогноз по стоимости икры к Новому году
Эксперт Березнюк: Падения цен на икру к праздникам ждать не стоит
Несмотря на снижение спроса на икру из-за высокой цены, к Новому году стоимость привлекательней не станет. Как рассказал Life.ru управляющий партнёр Agro and Food Communication Илья Березнюк, теоретически могут быть проведены какие-то акции в торговых сетях перед праздником, но ожидать серьёзного снижения или больших скидок в этом году не стоит.
Нужно помнить, что не только у рыбодобытчиков в этом году низкий вылов лососёвых, порядка 230 тысяч тонн, но и растущая себестоимость в отрасли достаточно сильная. Тарифы, топливо, оборудование и так далее. Соответственно, серьёзного снижения я бы не стал ожидать в этом году, даже из-за падающего спроса. К сожалению, доступного сырья не так много.
Управляющий партнёр Agro and Food Communication Илья Березнюк
Председатель НО «Рыбный союз» Александр Панин отметил, что в нашей стране действует рыночная экономика, где цена формируется на основе баланса спроса и предложения. Он объяснил, что рост стоимости икры обусловлен как объективными причинами, такими как увеличение операционных затрат на всех этапах производства и расходов в торговом звене, так и субъективными факторами, включая влияние СМИ, которые оказали медвежью услугу, создав ажиотаж вокруг темы роста стоимости икры. В результате этого, по словам Панина, цена достигла рекордно высокого уровня.
«При этом икра относится всё же к категории «деликатесной продукции», её не едят каждый день (имею в виду среднестатистическое потребление, а не те категории граждан, которые завтракают ананасами, устрицами с шампанским). То есть это атрибут праздничного стола, особого случая. Соответственно, спрос на неё начал падать, что повлечёт за собой снижение стоимости», — добавил председатель «Рыбного союза».
Но, скорее всего, этого стоит ожидать уже после новогодних каникул, так как процесс снижения цены более инертный по сравнению с ростом.
Напомним, к новогодним праздникам стоимость красной икры нерки может увеличиться до 15 тысяч рублей за килограмм. Икра горбуши будет оставаться более доступной по цене. Некоторые эксперты утверждают, что рост цен связан с предполагаемым дефицитом икры, так как вылов лосося сократился в три раза.
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