В правительстве оценили вероятность дефицита красной икры на Новый год
Патрушев: Дефицита красной икры в РФ не будет, но цена может быть выше обычной
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил, что дефицита красной икры в России не предвидится, однако цена может быть чуть выше обычной из-за не очень хорошей лососевой путины. Стоимость продукта будет формироваться, исходя из спроса и предложения, отметил зампред правительства.
«Цена будет формироваться исходя из спроса и предложения. На сегодняшний день, возможно, предложения будет чуть недостаточно. Тем не менее никакого дефицита не будет, но цена может быть чуть выше обычной», — приводит ТАСС слова вице-премьера.
Также Патрушев выразил надежду, что России удастся избежать запрета на экспорт икры. Такие меры используются, если в стране наблюдается дефицит.
Ранее глава РСПП Александр Шохин рассказал, почему подорожала красная икра. По его словам, текущий год оказался неудачным для рыболовного промысла, что привело к дефициту товара, в том числе и красной икры. Как следствие, недобросовестные поставщики сбыли залежавшийся товар по высоким ценам.
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