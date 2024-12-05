В правительстве оценили вероятность дефицита красной икры на Новый год

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил, что дефицита красной икры в России не предвидится, однако цена может быть чуть выше обычной из-за не очень хорошей лососевой путины. Стоимость продукта будет формироваться, исходя из спроса и предложения, отметил зампред правительства.

«Цена будет формироваться исходя из спроса и предложения. На сегодняшний день, возможно, предложения будет чуть недостаточно. Тем не менее никакого дефицита не будет, но цена может быть чуть выше обычной», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Также Патрушев выразил надежду, что России удастся избежать запрета на экспорт икры. Такие меры используются, если в стране наблюдается дефицит.