Бутерброд с красной икрой подорожал в два раза с 2023 года

В преддверии новогодних праздников спрос на красную икру традиционно возрастает, но в этом году россиянам придётся готовиться к существенному удару по кошельку. В 2024 году стоимость бутерброда с красной икрой достигнет 262,97 рубля, что почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом, когда он стоил 133,43 рубля. Об этом в интервью «Газете.ru» сообщил Виталий Супруненко, старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия».

Для приготовления одного бутерброда требуется 30 г хлеба, 2 г масла и 25 г икры. Исходя из этого экономисты рассчитали среднюю стоимость порции. «В 2023 году стоимость бутерброда составляла 133,43 рубля, в 2024 году — 262,97 рубля. Россиянам при планировании новогоднего стола нужно учесть, что перед праздниками в магазинах начинается «высокий сезон», и возможно подорожание продуктов в среднем на 20%», — отметил экономист.

Как сообщает эксперт рыбного рынка, создатель сети магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько, найти недорогую икру будет крайне сложно. Основной фактор, влияющий на стоимость красной икры, — снижение объёмов добычи лососевых рыб в 2023 году. Несмотря на заверения некоторых продавцов о «сложностях с уловом», в прошлом году такие заявления оказались не совсем честными. Многие из них продолжают реализовывать запасы прошлых сезонов. Однако в этом году ситуация действительно сложилась критическая: сырья мало, а спрос традиционно высок.

По словам Рудько, цены в розничных магазинах уже взлетели. Средняя стоимость килограмма икры составляет 12–13 тысяч рублей, и даже за эту сумму товар найти непросто. Цены варьируются в зависимости от вида: самая доступная — икра горбуши, на втором месте — кета, а самым дорогим и редким видом остаётся икра нерки.

С учётом ограниченного предложения и высокого спроса цены на икру, скорее всего, продолжат расти. Чтобы избежать разочарования, эксперты рекомендуют заранее позаботиться о покупке деликатеса, тщательно проверяя его качество. Ведь Новый год без традиционного праздничного блюда — не совсем праздник.