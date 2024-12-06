Стала известна стоимость новогоднего стола с икрой и шампанским

Новый год считается одним из самых затратных праздников в году. Деньги улетают только так не только на подарки для друзей и близких. По мнению половины россиян, главной статьёй расходов является покупка продуктов к застолью. Об этом гласят данные опроса, оказавшиеся в распоряжении RT.

36% опрошенных признались, что больше всего денег потратят на салаты и закуски. На втором месте оказались алкогольные напитки (32%), на третьем — горячие блюда (30%). В рейтинге блюд и продуктов, без которых россияне не могут представить Новый год, лидируют мандарины (74%), оливье (64%) и игристое вино (56%). Ещё 53% респондентов не могут без селёдки под шубой, 47% без бутербродов с икрой, а 29% — холодца.

По подсчётам аналитиков, минимальная стоимость праздничного стола на одну персону составит 460 рублей. Самым дорогим блюдом назвали бутерброды с красной икрой. Порция на одного человека обойдётся в сумму от 153 рублей. Оливье на одного — от 67 рублей, а игристое вино — от 75 рублей.