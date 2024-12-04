Россиян предупредили о подорожании трёх продуктов перед Новым годом

К Новому году в России могут резко взлететь цены на красную икру, шампиньоны и индейку. А переключение россиян на другие виды мяса птицы приведёт также к подорожанию курицы, утки и гуся. Цены могут подняться и на крольчатину, полагает аналитик Артём Деев.