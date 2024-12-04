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4 декабря, 10:12

Россиян предупредили о подорожании трёх продуктов перед Новым годом

Аналитик Деев: В декабре цена индейки увеличится на 50%, шампиньонов — на 60–80%

К Новому году в России могут резко взлететь цены на красную икру, шампиньоны и индейку. А переключение россиян на другие виды мяса птицы приведёт также к подорожанию курицы, утки и гуся. Цены могут подняться и на крольчатину, полагает аналитик Артём Деев.

«В связи с высоким спросом в декабре вырастет цена на красную икру (на 15–25%), шампиньоны (на 60–80%, как и всегда). Из неожиданного — стоимость килограмма индейки увеличится на 50% и более из-за резкого снижения предложения...» — отметил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что зимой традиционно увеличивается стоимость яиц, молочных продуктов, овощей и фруктов, при этом чем ближе к Новому году, тем быстрее растут цены. Центробанк, по словам Деева, на ситуацию повлиять почти не может.

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Ранее россиянам объяснили, чего ждать от цен на мясо к Новому году. Кроме того, на фоне растущего курса доллара граждан предупредили о скором подорожании техники и автомобилей, а также мебели. А ещё экономист рассказал о подорожании кормов для животных.

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freepik

Борис Эльфанд
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