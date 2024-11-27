Россиян предупредили о подорожании импортной мебели из-за новых пошлин

Российские производители мебели обратились в Министерство промышленности и торговли с просьбой повысить пошлины на мебель из недружественных стран до 60%. В то же время для товаров из других государств предложили остановиться на пошлине в 10%. Об этом пишет RG.ru со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

В настоящее время пошлины на ввоз в Россию мебели из-за рубежа составляют 9-12%. Это довольно низкий показатель в сравнении с другими странами. Одновременно с этим многие государства с помощью высоких пошлин ограничивают доступ российской продукции на их рынки. Например, в Турции за импорт мебели придётся заплатить более 30%, а в странах Северной Африки и Ближнего Востока — от 30 до 60%.

Российский экспорт мебели оценивают приблизительно в 100 миллионов долларов в год. При этом импорт в страну, по последним оценкам, равен примерно 110 миллиардам рублей.

В Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России считают введение заградительных пошлин подходящим способом поддержки отечественного производства. Это позволит создать равные условия для конкуренции и обеспечит дополнительные поступления в бюджет.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов готов поддержать инициативу отечественных мебельных производителей. Он отметил, что по многим товарам уже применяются повышенные пошлины, и мебель не должна стать исключением.

Мнения дизайнеров и производителей по поводу предложения разделились. Некоторые видят в нём возможность для развития отечественного производства и новых совместных проектов. «Мы будем рады появлению дополнительных преференций, выделяющих мебель отечественного производства перед импортными аналогами», — высказался гендиректор Dantone Home Сергей Воронов.

Однако другие опасаются, что повышение пошлин ограничит выбор для заказчиков и станет причиной изменения цен на премиальные бренды. Как следствие, специалистам в сфере дизайна будет сложнее создавать разнообразные интерьеры.