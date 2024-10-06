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6 октября, 12:28

Не старьё, а советский винтаж: Россияне стали чаще реставрировать «бабушкину» мебель

Россияне стали чаще реставрировать «бабушкину» мебель

В России в моду входит «советский винтаж». Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, россияне стали чаще обращаться в мастерские, занимающиеся реставрацией «бабушкиной» мебели.

В беседе с телеграм-каналом реставраторы рассказали, что спрос на их услуги за последние годы заметно возрос. Люди ценят качество, экологичность и долговечность советской мебели. Чаще всего они не перепродают отреставрированные предметы, а оставляют себе в память о бабушках, дедушках и детстве. Чаще всего на реставрацию отдают стулья, буфеты, комоды и сундуки из массива. Стоимость их восстановления от восьми до ста тысяч рублей.

  • Спрос на восстановленную старую мебель за последние годы возрос. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Спрос на восстановленную старую мебель за последние годы возрос. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Для советского винтажа характерен минимализм и доступность. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Для советского винтажа характерен минимализм и доступность. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
  • Советскую мебель превращают в предметы стильного интерьера. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
    Советскую мебель превращают в предметы стильного интерьера. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Спрос на восстановленную старую мебель за последние годы возрос. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

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Одна из причин, почему возник спрос на старые вещи, — это популярное направление в дизайне Mid-Century Modern, возникшее в США в середине XX века. У стиля много с советским винтажом: оба предполагают функциональность, минимализм, доступность и натуральность.

А ранее Life.ru узнал, что в 2024 году считается антитрендами в интерьере, то есть что устарело. В частности, теперь холодные оттенки сдают позиции.

Опрос: Почти 60% россиян предпочитают делать ремонт самостоятельно
Опрос: Почти 60% россиян предпочитают делать ремонт самостоятельно
Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Наталья Демьянова
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