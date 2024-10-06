Не старьё, а советский винтаж: Россияне стали чаще реставрировать «бабушкину» мебель

В России в моду входит «советский винтаж». Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, россияне стали чаще обращаться в мастерские, занимающиеся реставрацией «бабушкиной» мебели.

В беседе с телеграм-каналом реставраторы рассказали, что спрос на их услуги за последние годы заметно возрос. Люди ценят качество, экологичность и долговечность советской мебели. Чаще всего они не перепродают отреставрированные предметы, а оставляют себе в память о бабушках, дедушках и детстве. Чаще всего на реставрацию отдают стулья, буфеты, комоды и сундуки из массива. Стоимость их восстановления от восьми до ста тысяч рублей.







Одна из причин, почему возник спрос на старые вещи, — это популярное направление в дизайне Mid-Century Modern, возникшее в США в середине XX века. У стиля много с советским винтажом: оба предполагают функциональность, минимализм, доступность и натуральность.