«Чрезвычайно тревожно и опасно»: Сийярто высказался о пошлинах ЕС на товары из РФ и РБ

Еврокомиссия начала проработку предложения Швеции и семи других стран Европейского союза о введении пошлин на товары из России и Белоруссии. Однако Венгрия выступила с резкой критикой этой инициативы, назвав её «крайне тревожной и опасной». С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле.

«Швеция и семь других стран ЕС инициировали введение значительных пошлин на товары из России и Белоруссии. Еврокомиссия уже начала работу в связи с этим... Мы, венгры, считаем эту меру чрезвычайно тревожной и опасной с учётом того, что до сих пор не было проведено даже комплексного анализа последствий четырнадцати пакетов санкций», — отметил Сийярто.

Он также подчеркнул, что Венгрия категорически против отмены принципа единогласия, который обязателен при принятии санкционных решений.