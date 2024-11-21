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21 ноября, 20:38

«Чрезвычайно тревожно и опасно»: Сийярто высказался о пошлинах ЕС на товары из РФ и РБ

Венгрия назвала предложение ЕС о пошлинах на товары из РФ и Белоруссии опасным

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

Еврокомиссия начала проработку предложения Швеции и семи других стран Европейского союза о введении пошлин на товары из России и Белоруссии. Однако Венгрия выступила с резкой критикой этой инициативы, назвав её «крайне тревожной и опасной». С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле.

«Швеция и семь других стран ЕС инициировали введение значительных пошлин на товары из России и Белоруссии. Еврокомиссия уже начала работу в связи с этим... Мы, венгры, считаем эту меру чрезвычайно тревожной и опасной с учётом того, что до сих пор не было проведено даже комплексного анализа последствий четырнадцати пакетов санкций», — отметил Сийярто.

Он также подчеркнул, что Венгрия категорически против отмены принципа единогласия, который обязателен при принятии санкционных решений.

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Ранее Сийярто поделился подробностями 15-го пакета санкций Евросоюза против энергетики России. По его словам, ЕС намерен ввести ограничения и в отношении новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН.

Анатолий Цейко
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