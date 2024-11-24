«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 12:54

Россиянам объяснили, чего ждать от цен на мясо к Новому году

Аналитик Юшин: Стоимость мяса может снизиться в начале 2025 года

Стоимость мяса в России стремительно растёт. По данным аналитиков, в среднем все виды подорожали на 15%, пишет «Вечерняя Москва». Виной всему повышение стоимости комбикорма для скота и птицы, а также подорожавшая логистика.

Например, за килограмм баранины сегодня придётся отдать 800 рублей. Говядина обойдётся в 679 рублей за килограмм, индейка — 600 рублей, а свинина — 499 рублей. Позитивные изменения тоже есть — курица, которая в начале года била рекорды по стоимости, подешевела. Её цена на данный момент составляет почти 400 рублей за килограмм, а это на 2% меньше, чем в прошлом году.

По словам экспертов, снижение цен на мясо не стоит ждать до конца года, а вот в январе 2025 года ситуация может измениться в лучшую сторону. Главным образом этого удастся достичь за счёт увеличения объём производства всех видов мяса.

Переход на имитацию: в Москве снизился спрос на красную икру из-за роста цен
Переход на имитацию: в Москве снизился спрос на красную икру из-за роста цен

«Россия однозначно останется второй в мире по объёму производства мяса. Ожидаем, что в этом году Россия установит очередной рекорд в мясном животноводстве. Отмечается устойчивый тренд на увеличение объёмов производства всех видов мяса. Птица по итогу года прибавит около двух процентов», — отметил руководитель Национальной ассоциации Сергей Юшин.

Ранее россиян предупредили о подорожании крепкого алкоголя с 1 января. Рост цен может составить от 15 до 17% в зависимости от категории напитка. Также к Новому году ожидается подорожание красной икры до 15 тысяч рублей за килограмм. А вот сливочное масло, наоборот, может стать дешевле за счёт того, что один из крупных производителей уже снизил цены на 10%. Это может повлиять и на других игроков рынка.

Обложка ©

freepik/serhii_bobyk

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar