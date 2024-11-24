Россиянам объяснили, чего ждать от цен на мясо к Новому году
Аналитик Юшин: Стоимость мяса может снизиться в начале 2025 года
Стоимость мяса в России стремительно растёт. По данным аналитиков, в среднем все виды подорожали на 15%, пишет «Вечерняя Москва». Виной всему повышение стоимости комбикорма для скота и птицы, а также подорожавшая логистика.
Например, за килограмм баранины сегодня придётся отдать 800 рублей. Говядина обойдётся в 679 рублей за килограмм, индейка — 600 рублей, а свинина — 499 рублей. Позитивные изменения тоже есть — курица, которая в начале года била рекорды по стоимости, подешевела. Её цена на данный момент составляет почти 400 рублей за килограмм, а это на 2% меньше, чем в прошлом году.
По словам экспертов, снижение цен на мясо не стоит ждать до конца года, а вот в январе 2025 года ситуация может измениться в лучшую сторону. Главным образом этого удастся достичь за счёт увеличения объём производства всех видов мяса.
«Россия однозначно останется второй в мире по объёму производства мяса. Ожидаем, что в этом году Россия установит очередной рекорд в мясном животноводстве. Отмечается устойчивый тренд на увеличение объёмов производства всех видов мяса. Птица по итогу года прибавит около двух процентов», — отметил руководитель Национальной ассоциации Сергей Юшин.
Ранее россиян предупредили о подорожании крепкого алкоголя с 1 января. Рост цен может составить от 15 до 17% в зависимости от категории напитка. Также к Новому году ожидается подорожание красной икры до 15 тысяч рублей за килограмм. А вот сливочное масло, наоборот, может стать дешевле за счёт того, что один из крупных производителей уже снизил цены на 10%. Это может повлиять и на других игроков рынка.