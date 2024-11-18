Россиян предупредили о подорожании коньяка и водки с 1 января

В преддверии Нового года во многих магазинах традиционно растут цены на ряд товаров. В связи с этим у покупателей может возникнуть вопрос: сильно ли подорожают спиртные напитки, которые являются неотъемлемым атрибутом практически на всех праздничных столах. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в декабре стоимость крепкого алкоголя останется на прежнем уровне, а вот с 2025 года россиянам придётся платить за водку, бренди и коньяк больше.

«Цены на крепкий алкоголь в декабре 2024 года останутся на текущем уровне. Однако с 1 января 2025 года ожидается повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Поэтому рост цен в 2025 году может составить от 15 до 17% в зависимости от категории напитка», — рассказал экономист в беседе с «Газетой.Ru».

Щербаченко спрогнозировал, что с 1 января пол-литра водки будет стоить 349 рублей вместо текущих 299 рублей. За бутылку коньяка объёмом 0,5 литров придётся уже отдать 651 рубля (вместо 556), а за бутылку бренди того же объёма — 472 рублей (вместо 403). Введение минимальной розничной цены на крепкий алкоголь задумывалось в качестве барьера против контрафакта и суррогата. Однако после внедрения системы ЕГАИС в 2017 году контроль за оборотом спиртных напитков стал строже, поэтому попадание некачественной продукции в легальную розницу стало невозможным.