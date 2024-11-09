В одном из регионов России предложили ввести «трезвые пятницы»

«Трезвые пятницы» предложили ввести в Красноярском крае. С соответствующей инициативой выступил начальник краевого главка МВД России Александр Речицкий. Он считает, что большинство земляков поддержит идею о запрете спиртного в последний рабочий день недели.

«В ноябре состоится координационное совещание с участием губернатора [Красноярского края Михаила Котюкова], как раз посвящённое этой проблеме. Я готовлю доклад, и мы в очередной раз будем об этом говорить», — сказал Речицкий в разговоре с журналистами.