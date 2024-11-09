В одном из регионов России предложили ввести «трезвые пятницы»
Глава МВД Красноярского края призвал запретить продажу алкоголя по пятницам
«Трезвые пятницы» предложили ввести в Красноярском крае. С соответствующей инициативой выступил начальник краевого главка МВД России Александр Речицкий. Он считает, что большинство земляков поддержит идею о запрете спиртного в последний рабочий день недели.
«В ноябре состоится координационное совещание с участием губернатора [Красноярского края Михаила Котюкова], как раз посвящённое этой проблеме. Я готовлю доклад, и мы в очередной раз будем об этом говорить», — сказал Речицкий в разговоре с журналистами.
Начальник полиции отметил, что предложение о «трезвых пятницах» он впервые внёс на заседании регионального Заксобрания ещё в 2017 году, однако депутаты тогда скептически отнеслись к этому. В дальнейшем сотрудники МВД провели опросы жителей о возможных ограничениях на продажу спиртного, мониторили статистику и принимали меры по документированию преступлений, связанных с нелегальным оборотом контрафактной алкогольной продукции. Также было увеличено количество мероприятий, направленных на повышение ответственности за нелегальный оборот алкоголя.
В последнее недели в РФ обсуждают введение сухого закона в той или иной форме. Так, в Вологодской области решили ввести ограничение на продажу алкоголя: отпускать спиртное в магазинах будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, что принимать такие жёсткие меры необходимо из-за высокой смертности от спиртного и связанных с ним заболеваний — она в регионе составляет 71%. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона по всей стране. Он также напомнил о провальном опыте Советского Союза. Считается, что более эффективной мерой станет борьба с акциями «1+1», а также счастливыми часами, когда алкоголь продают по большой скидке.
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