Прощайте, наливайки: Власти ещё одного региона ограничат продажу алкоголя

В ещё одном российском регионе ограничат продажу алкоголя. Так, власти Свердловской области со следующего года запретят ночную торговлю спиртными напитками в так называемых «наливайках», сообщает пресс-служба регионального департамента информационной политики.

«Депутаты Заксобрания поддержали инициативу правительства Свердловской области ограничить продажу алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах, с 1 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

Необходимость установления запрета объясняется многочисленным жалобами жильцов на шум и пьяные компании возле «наливаек» по ночам. Предполагается, что мера будет действовать с 23:00 до 8:00. При этом нововведение не коснётся баров, ресторанов и кафе — заведения по-прежнему смогут продавать алкоголь ночью, но только внутри.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона в России.