Прощайте, наливайки: Власти ещё одного региона ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области запретят продажу алкоголя в «наливайках» по ночам
В ещё одном российском регионе ограничат продажу алкоголя. Так, власти Свердловской области со следующего года запретят ночную торговлю спиртными напитками в так называемых «наливайках», сообщает пресс-служба регионального департамента информационной политики.
«Депутаты Заксобрания поддержали инициативу правительства Свердловской области ограничить продажу алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах, с 1 марта 2025 года», — говорится в сообщении.
Необходимость установления запрета объясняется многочисленным жалобами жильцов на шум и пьяные компании возле «наливаек» по ночам. Предполагается, что мера будет действовать с 23:00 до 8:00. При этом нововведение не коснётся баров, ресторанов и кафе — заведения по-прежнему смогут продавать алкоголь ночью, но только внутри.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона в России.
Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области появится ограничение на продажу алкоголя: отпускать спиртное в магазинах в будние дни будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе хотят ввести такие жёсткие меры. По его словам, в области высокая смертность от спиртного и связанных с ним заболеваний (71% от общего числа). При этом глава региона отметил, что возможность приобретения алкоголя в ресторанах, барах и гостиницах останется.
ТАСС / УМВД России по Ульяновской