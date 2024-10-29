«Пиар чистой воды»: Нарколог разнёс ограничения по алкоголю в Вологодской области

Врач-нарколог Василий Шуров раскритиковал решение властей Вологодской области продавать алкоголь в регионе всего два часа в день. По мнению медика, такие ограничения, наоборот, будут способствовать росту нелегального оборота спиртного.

«Запретами ничего не добиться. Рынок решит этот вопрос, появится подпольная торговля спиртным. Это пиар чистой воды, если губернатор собирается тупо ограничить продажу, а не лечить зависимых и проводить профилактику среди подростков», — сказал Шуров в беседе с «Ридусом».

Как указал специалист, власти Вологодской области решили ограничить продажу крепких напитков только в будние дни, получается, что на выходных можно будет уходить в запои. Также врач подчеркнул, что каждый алкоголик нуждается в отдельном подходе. Такого человека необходимо лечить, создавать определённые условия, чтобы тот не употреблял. По всей видимости, вологодские чиновники работать системно не хотят, заключил Шуров.