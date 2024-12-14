Кабмин обязал Минздрав обновить рекомендации по лечению алкогольной зависимости

Российский Минздрав должен обновить клинические рекомендации по лечению алкогольной зависимости. Такое поручение содержится в распоряжении Правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Документ утверждает план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года и дальнейшую перспективу. В частности, планируется пересмотреть подходы к оказанию медицинской помощи людям, страдающим алкогольной зависимостью, с учётом последних научных данных.

На выполнение этой задачи отведён срок до 1 ноября 2025 года. Ответственными назначены Минздрав и Российское общество психиатров.