Кабмин обязал Минздрав обновить рекомендации по лечению алкогольной зависимости
Российский Минздрав должен обновить клинические рекомендации по лечению алкогольной зависимости. Такое поручение содержится в распоряжении Правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.
Документ утверждает план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года и дальнейшую перспективу. В частности, планируется пересмотреть подходы к оказанию медицинской помощи людям, страдающим алкогольной зависимостью, с учётом последних научных данных.
На выполнение этой задачи отведён срок до 1 ноября 2025 года. Ответственными назначены Минздрав и Российское общество психиатров.
Как ранее сообщали в пресс-службе Минздрава, комплекс мер включает развитие системы профилактики, повышение качества лечения и реабилитации, а также поддержку социальной адаптации пациентов. Также планируется разработать регулирование оборота самогонных аппаратов. Министерство рассчитывает, что к 2030 году средний уровень потребления алкоголя в стране снизится до 7,8 литра на человека. Это, по прогнозам, приведёт к улучшению демографических показателей и увеличению продолжительности жизни россиян.