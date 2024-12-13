Названа причина спада поставок физраствора в аптеки России

В России наблюдается дефицит физраствора в аптеках, сообщает Mash. Причиной специалисты называют удорожание сырья, что делает производство крайне нерентабельным. При этом цену регулирует само государство, так как хлорид натрия относится к жизненно важным медикаментам.

В России фиксируют дефицит физраствора в аптеках. Видео © Telegram / Mash

Выпускают физраствор в основном по госзаказу, и сейчас большие объёмы поставляются по заказу Минобороны и Минздрава РФ, тогда как в розницу уходит небольшой процент товара. Производители признаются, что просто стало не выгодно отгружать данную продукцию в аптеки. В настоящее на прилавках стоят лишь запасы со склада, но и они скоро себя исчерпают, при этом цена в аптеках на физраствор возросла почти в два раза. Часто покупателям приходится брать альтернативный вариант — набор из ампул по 5 миллилитров за 150 рублей.