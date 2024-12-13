Названа причина спада поставок физраствора в аптеки России
Mash: Дефицит физраствора фиксируется в аптеках из-за проблем у поставщиков
В России наблюдается дефицит физраствора в аптеках, сообщает Mash. Причиной специалисты называют удорожание сырья, что делает производство крайне нерентабельным. При этом цену регулирует само государство, так как хлорид натрия относится к жизненно важным медикаментам.
В России фиксируют дефицит физраствора в аптеках. Видео © Telegram / Mash
Выпускают физраствор в основном по госзаказу, и сейчас большие объёмы поставляются по заказу Минобороны и Минздрава РФ, тогда как в розницу уходит небольшой процент товара. Производители признаются, что просто стало не выгодно отгружать данную продукцию в аптеки. В настоящее на прилавках стоят лишь запасы со склада, но и они скоро себя исчерпают, при этом цена в аптеках на физраствор возросла почти в два раза. Часто покупателям приходится брать альтернативный вариант — набор из ампул по 5 миллилитров за 150 рублей.
Напомним, в России начали распространяться слухи о том, что скоро в аптеках не будут продавать физраствор из-за его нехватки на складах. Однако Росздравнадзор опроверг информацию и заверил, что производители продолжают осуществлять поставки натрия хлорида для инфузий (физраствора) в лечебные учреждения и аптеки. Остатки препарата в стране превышают 9,4 миллиона упаковок. В ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле и с поставщиками выстроен диалог. Сейчас отгрузки идут в регионы, где фиксируется нехватка данной продукции.
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