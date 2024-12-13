Росздравнадзор опроверг слухи об исчезновении физраствора из аптек и больниц

Производители продолжают осуществлять поставки натрия хлорида для инфузий (физраствора) в лечебные учреждения и аптеки. Остатки препарата в стране превышают 9,4 миллиона упаковок, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

«Поставки препарата производителями продолжаются. Росздравнадзор контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением лечебной и аптечной сети, в случае признаков дефектуры использует предусмотренные законодательством возможности по её недопущению», — рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что согласно данным системы маркировки лекарств, в настоящее время остатки препарата натрия хлорид для инфузий превышают 9,4 миллиона упаковок, и большая часть из них находится в медицинских организациях.

Ответ Минздрава стал реакцией на предыдущее заявление ведомства о том, что власти занимаются предотвращением дефицита натрия хлорида для инфузий (физраствора) в разных регионах. Эта необходимость возникла в связи с запросами производителей на изменение и повторную регистрацию цен на препарат. В министерстве дополнили, что на 10 декабря все заявки от регионов на поставку физраствора были обработаны с компаниями, также найдены потенциальные поставщики препарата в нуждающиеся районы.