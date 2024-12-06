Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину от CoViD-19

В России зарегистрировали новую отечественную вакцину от CoViD-19 на основе вирусоподобных частиц — Гам-VLP-мультивак. Её получили с использованием биотехнологий, при этом не применялся патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.

«Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — Гам-VLP-мультивак. Вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Такие вакцины представляют собой рекомбинантные препараты нового поколения, которые предлагают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов. Препарат предназначен для внутримышечного введения. Разработчиком и производителем является «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.