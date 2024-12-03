Вакцина от рака: что это такое, от чего лечит, сколько стоит курс В России разработали вакцину от рака и доказали эффективность на животных. ФМБА завершило исследования вакцины от рака и планирует с 2025 года начать применение у пациентов. Подробнее о вакцине читайте на Life.ru. 2 декабря, 21:35 Что известно о новейшей российской вакцине от рака. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff, © Freepik

Что такое вакцина от рака

Вакцина от рака, которую изобрели российские учёные, — это не классическая вакцина, а лекарство от онкологического заболевания, которое изготавливается по особой технологии, индивидуально для каждого пациента. Первая разработка российских учёных — это онколитические вирусы (онколитическая вакцина). Это лечебный препарат для онкобольных, который тренирует иммунитет человека, нацеливая его на борьбу с опухолью.

Кроме персонализированной онковакцины, ведутся разработки по созданию именно вакцины против рака. Они основаны на представлениях о раковых антигенах, на борьбу с которыми можно настроить иммунитет человека. В обычной ситуации опухоль маскируется и иммунитет ракового больного эти антигены не замечает. Поэтому иммунитет нужно искусственно простимулировать. Но и эти вакцины создаются индивидуально. Сначала идёт отбор биоматериала у больного, затем в лаборатории происходит создание лекарства, которое сможет нацелить иммунитет человека на определённые раковые клетки.

Как работает вакцина от рака

Российская вакцина от рака относится к иммунотерапии. Это не средство профилактики, а лекарство, которое помогает онкобольному справиться с заболеванием.

Противораковая вакцина разрушает опухоль, а «обломки» её клеток запускают защитный механизм человеческого иммунитета.

Препарат настолько сильный, что убивает не только опухоль, но и метастазы. Они буквально растворяются.

Российская вакцина от рака относится к иммунотерапии. Это не средство профилактики, а лекарство, которое помогает онкобольному справиться с заболеванием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Salov Evgeniy

Что известно о российской вакцине от рака

Российскую онковакцину в течение трёх лет разрабатывали учёные НИЦ им. Гамалеи, НМИЦ им. Блохина и Московского НИИ онкологии им. Герцена.

Прогресса удалось достичь благодаря технологиям изготовления мРНК-вакцин, освоенных во время эпидемии коронавируса.

Первые онкобольные получат вакцину в конце 2024-го — в начале 2025 года.

Это будет доклиническое испытание от рака, в сентябре 2024 года принят закон, разрешающий применение индивидуальных лекарственных препаратов.

МРНК-вакцина будет создаваться под каждого конкретного пациента с учётом его генетики и анализа клеток опухоли.

Какие виды рака лечат вакциной

Российские мРНК-вакцины в первую очередь должны показать себя в лечении меланомы — рака кожи. Меланома может развиваться не только на коже, но и на слизистых оболочках, на глазах. Поэтому первыми испытуемыми станут онкобольные с меланомами. Такой выбор не случаен: меланома находится на поверхности тела, и поэтому довольно легко отследить эффективность препарата.

В испытаниях российской вакцины примут участие пациенты с различными стадиями заболевания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw Mikulski

Директор Института им. Гамалеи Александр Гинцбург уже выразил уверенность, что в испытаниях вакцины примут участие пациенты с различными стадиями заболевания, в том числе с IV стадией. Дело в том, что вакцина не только убивает опухоль, но и воздействует на метастазы — они исчезают.

Онкологи считают, что онковакцина будет эффективна в следующих случаях: при раке лёгких,

раке желудка,

раке кишечника. Во время проведения опытов над животными российская вакцина от рака на 80% уменьшала размеры злокачественной аденокарциномы в кишечнике. Это вселяет надежду.

Сколько будет стоить вакцина от рака

Так как лекарство разрабатывается для каждого пациента индивидуально, дешёвым этот метод лечения точно не будет. Российские специалисты о стоимости вакцины пока даже не говорят. А вот американцы на этот счёт уже имеют своё мнение.

Лекарство разрабатывается для каждого пациента индивидуально. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Minerva Studio

Американский биолог, профессор университета Дж. Мейсона Анча Баранова, ставшая в русском сегменте Интернета весьма популярной во время эпидемии ковида, уже озвучила конкретные суммы. За одну попытку иммунной терапии в США пациентам придётся отдать от 200 до 400 тысяч долларов. В России — от полутора до двух миллионов рублей. Сами понимаете, что две попытки будут стоит в два раза дороже. Уже сейчас пациентов волнуют вопросы, кто будет платить, будут ли квоты за счёт бюджета и по каким параметрам будут отбирать пациентов. Но пока не пройдут испытания препарата, ответов на эти вопросы ждать не приходится.

Когда будет доступна вакцина от рака

Говорить о том, когда вакцина будет доступна, пока преждевременно. Три года понадобилось на разработку препарата. Теперь несколько лет будут идти испытания. Сначала — доклинические. Потом — клинические. Если они будут успешными, уйдёт ещё какое-то время на распространение технологии по научным центрам России, занимающимся лечением онкологии. Возможно, потребуется дооснащение лабораторий и даже строительство новых центров. В общем, внедрение нового лекарства от рака — это вопрос нескольких лет.

Внедрение нового лекарства от рака — это вопрос нескольких лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alex_Traksel

Какие ещё существуют вакцины от рака

Россия в исследованиях вакцин против рака находится примерно на одном уровне с другими странами. Но всё же стоит сказать, что разработкой подобных лекарств занимаются во всём мире. Например, в 2008 году в нашей стране Минздрав одобрил препарат компании Antigenics Inc, который используют при лечении рака почки. В 2010 году в мире был одобрен препарат для лечения рака простаты. На Кубе одобрен препарат, используемый для лечения лёгочной онкологии. А для лечения рака мочевого пузыря используют вакцину от туберкулёза, которая была одобрена еще в 1990 году. Профилактикой онкозаболеваний считается вакцина от ВПЧ — вируса папилломы человека. Этот вирус вызывает рак. Суперпрорывом сами учёные считают открытие терапии рака ингибированием отрицательной иммунной регуляции. Однако метод этот уже не новый, и в России его активно используют.

В целом российские учёные настроены довольно скептически и уверены, что в ближайшем будущем полностью рак победить не удастся. Слишком много патологических процессов скрывается за этим названием. И каждый из них требует своего лечения и новых подходов. Даже с изобретением российской вакцины говорить о прорыве в лечении рака рано. Ведь в конце 2024 года начнутся лишь доклинические исследования.

Авторы Майя Новик