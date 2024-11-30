Названа «‎чудо-диета» против рака и старости

Многие люди с опаской относятся к лечебному голоданию, и зря. Сознательный отказ от еды на какое-то время способен не только омолодить организм без инъекций и операций, но и снизить риски развития рака, рассказала врач Анастасия Шагрова.

По словам доктора, данная методика эффективно восстанавливает и обновляет внутренние органы, помогает избавиться от отёков, устраняет пастозность и выравнивает поверхность кожи, делая её более гладкой. Кроме того, в процессе лечебного голодания запускается механизм аутофагии, который естественным образом борется с раковыми клетками и помогает в лечении хронических болезней.

«Этот механизм представляет собой процесс, при котором организм избавляется от старых или повреждённых клеток. Иными словами, клетки «переваривают» свои ненужные части, подобно тому, как тело перерабатывает отходы», — пояснила врач в беседе с RuNews24.ru.

Также этот механизм влияет на процесс старения и защищает организм от инфекций. Однако крайне важно голодать под контролем медика, чтобы не навредить себе, а наоборот улучшить своё состояние. Шагрова предупредила, что только грамотный специалист может обеспечить безопасность и эффективность такого вида разгрузочно-диетической терапии.